Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj marchează Centenarul Patriarhiei Române printr-un simpozion internațional

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează, în perioada 3–4 noiembrie, un simpozion internațional dedicat Centenarului Patriarhiei Române și Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români.

Evenimentul reunește ierarhi, profesori, teologi și oameni de cultură din țară și din străinătate care, timp de două zile, dezbat teme ce se încadrează în tematica generală a simpozionului – „O sută de ani de mărturisire și impactul lor pentru contemporaneitate”.

Deschiderea oficială a avut loc luni, în Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, unde Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a oficiat slujba de Te Deum, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și a Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului.

Prelegeri susținute

Mitropolitul Andrei a susținut în aula facultății prelegerea intitulată „Mărturisire și sfințenie”, urmat de Preasfințitul Părinte Benedict, care a vorbit despre „Actualitatea teologiei spirituale academice la un secol de la Patriarhat”, și de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, care a prezentat tema „Paternitatea duhovnicească în învățământul teologic românesc”.

Profesorul Przemysław Kantyka, decanul Facultății de Teologie de la Universitatea Catolică „Ioan Paul al II-lea” din Lublin (Polonia), a susținut comunicarea „Se îndreaptă Biserica Romano-Catolică spre soluții ecleziologice ortodoxe? Comentarii asupra Sinodului despre sinodalitate”.

Lucrările simpozionului au continuat în sesiuni tematice desfășurate atât la sediul facultății, cât și online, incluzând și o secțiune specială dedicată studenților doctoranzi. În total, peste 60 de doctoranzi din țară și din străinătate își prezintă lucrările sub îndrumarea profesorilor coordonatori.

Sesiunile științifice vor continua și marți, 4 noiembrie, și vor putea fi urmărite conform programului.

Promovarea artei creștine

Manifestarea științifică se va încheia marți cu prezentarea concluziilor generale, urmată de vizionarea filmului documentar „Gheorghe Dima, un sfânt al muzicii românești” și de un concert coral aniversar susținut de Corul de Cameră „Psalmodia Transylvanica”, dirijat de părintele Vasile Stanciu, cu participarea Grupului vocal „Synavlia”.

În cadrul evenimentului se desfășoară și expoziția de Artă Sacră „Mărturisire de credință și iconografie”, coordonată de profesorul Marcel Muntean, deschisă în Galeria „Ermineia” a facultății până în data de 30 noiembrie.

