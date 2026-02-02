Un simpozion dedicat Sfinților Trei Ierarhi i-a invitat pe tinerii din Timișoara să descopere actualitatea modelelor clasice

Facultatea de Teologie din Timișoara a organizat în zilele de joi și vineri simpozionul dedicat Sfinților Trei Ierarhi. Evenimentul s-a intitulat „Sfinții Trei Ierarhi – Modele clasice pentru tineri” și a ajuns la cea de-a treia ediție.

Manifestarea a debutat joi seară la paraclisul facultății cu săvârșirea slujbei Vecerniei unită cu Litia și a continuat cu sesiuni de comunicări științifice care au abordat teme teologice actuale, inspirate din viața și gândirea celor trei mari dascăli ai Bisericii.

Studenți și profesori ai facultății au evidențiat rolul teologiei și spiritualității Sfinților Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, relevante pentru formarea tinerilor creștini.

Familia este centrul vieții tinerilor

Simpozionul a fost prezidat de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a subliniat importanța familiei în transmiterea credinței și în formarea duhovnicească a tinerilor.

„Sfânta Emilia, mama Sfântului Vasile cel Mare, provenea dintr-o familie de martiri și le-a transmis copiilor săi, prin mărturie directă, istoriile de jertfă și credință ale înaintașilor și ale vremii sale”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„De asemenea, bunica sa, Macrina cea Bătrână, și sora Sfântului Vasile, Sfânta Macrina cea Tânără, au fost adevărate modele de mărturisire prin rugăciune și viață ascetică, constituind o veritabilă școală a harului lui Dumnezeu”.

Evenimentul s-a încheiat în ziua de vineri cu săvârșirea Sfintei Liturghii și a slujbei Parastasului pentru profesorii trecuți la Domnul.

