Simpozion la Bălți dedicat Centenarului Mitropoliei Basarabiei: PS Antonie a subliniat necesitatea unor astfel de întâlniri

Simpozionul dedicat Centenarului Mitropoliei Basarabiei s-a desfășurat marți, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în prezența Preasfințitului Părinte Antonie, Episcopul de Bălți. Ierarhul a evidențiat importanța unor astfel de întâlniri pentru clarificarea adevărului istoric.

Evenimentul, sub titulatura „Mitropolia Basarabiei – Structura eclesială canonică din stânga Prutului”, a fost organizat de Episcopia de Bălți în colaborare cu Universitatea de Stat „Alecu Russo”.

Preasfințitul Părinte Antonie a explicat că întâlnirea are scopul de a aduce claritate în spațiul public cu privire la adevărul istoric și canonic al Mitropoliei Basarabiei.

„Ne confruntăm cu avalanșe de informații. Astăzi ne-am propus să prezentăm adevărul istoric”, a afirmat ierarhul.

De asemenea, Preasfinția Sa a precizat că este nevoie „de a dezminți aceste narațiuni false pentru a proteja oamenii de minciună, manipulare și rătăcire”, subliniind că Mitropolia Basarabiei este continuatoarea legitimă a tradiției ortodoxe din această regiune.

Contribuții academice

Profesorul Paul Brusanowski de la Facultatea de Teologie „Lucian Blaga” din Sibiu a explicat cadrul canonic comparativ: „Am prezentat cele trei teorii despre organizarea canonică bisericească: principiul etnic, asumat în Biserica Ortodoxă Română, poziția rusească a teritoriului canonic și cea grecească a principiului teritorial”.

Părintele Dorin Demostene Iancu, directorul Arhivelor Patriarhiei Române, a arătat, pe baza documentelor, că „am încercat să subliniez anumite aspecte istorico-canonice din trecutul Mitropoliei Basarabiei și mai ales problemele ecleziastice cu care s-au confruntat înaintașii noștri, jertfele lor, străduințele lor pentru a susține identitatea națională și bisericească”.

Natalia Gașițoi, rectorul Universității „Alecu Russo” din Bălți, a remarcat interesul audienței: „Studenții au manifestat interes deosebit față de subiectul discutat”, exprimând speranța că temele vor inspira lucrări academice.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți