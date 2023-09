Sibiu: Mitropolitul Clujului s-a revăzut cu colegii de facultate, la 45 de ani de la absolvire

Absolvenții promoției 1974‑1978 de la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, în prezent Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, s‑au reîntâlnit după 45 de ani de la finalizarea cursurilor de licență. IPS Andrei și‑a exprimat bucuria de a fi prezent la întâlnirea cu foștii colegi.

Evenimentul a început în capela Facultății de Teologie din Sibiu.

Preoții promoției menționate au săvârșit o slujbă de Te Deum și o slujbă de pomenire a profesorilor și colegilor trecuți la cele veșnice.

În cadrul manifestării au fost prezenți Mitropolitul Laurențiu al Ardealului, profesor la Institutul Teologic de la Sibiu în ultimii doi ani de studii ai promoției, Mitropolitul Andrei al Clujului, absolvent al promoției, și pr. prof. dr. Vasile Mihoc, cadru didactic la Sibiu în perioada respectivă.

IPS Laurențiu i‑a felicitat pe absolvenții promoției 1974‑1978 pentru „devotamentul de care au dat dovadă în slujirea Bisericii și pentru cinstea făcută instituției în care s‑au format”.

„Am petrecut împreună doi ani și vreau să vă spun că au fost cei mai frumoși ani ai activității noastre didactice, pentru că eram foarte apropiați de vârstă. Vă privesc acum pe toți și văd că sunteți încărcați de distincții. Înseamnă că ați făcut lucrări importante în Biserica noastră. Cred că momentele acestea pe care le trăiți aici, împreună, sunt încununate tocmai de preamărirea lui Dumnezeu și mulțumirea adresată Lui pentru tot ceea ce a revărsat asupra sfințiilor voastre și asupra Bisericii din care facem parte”, a spus ierarhul.

IPS Andrei a spus în cuvântul său faptul că „Astăzi am venit să‑I mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am putut face în cei 45 de ani de când am terminat Facultatea de Teologie din Sibiu. Este greu să reluăm pe rând fiecare dintre realizări, părinții le au în suflet. Tare repede au trecut anii! N‑aș vrea să amestecăm în cuvintele mele și urme de duioșie, dar nu se poate să nu ne gândim și la vremea care trece”.