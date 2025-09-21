Sfințirea Paraclisului Adormirea Maicii Domnului din sectorul 4 | Galeria Foto

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat duminică, 21 septembrie 2025, slujba de sfințire a Paraclisului Adormirea Maicii Domnului din cadrul DGASPC sector 4.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Agenția de știriBasilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat duminică, 21 septembrie 2025, slujba de sfințire a Paraclisului Adormirea Maicii Domnului din cadrul DGASPC sector 4.
„Omul are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, ca să poată purta crucea sa pe calea mântuirii, după cuvântul Domnului Iisus Hristos, Care zice: Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi…
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat duminică, 21 septembrie 2025, slujba de sfințire a Paraclisului Adormirea Maicii Domnului din cadrul DGASPC sector 4. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj duminică, cu prilejul slujbei de sfințire a bisericii Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Apostol Toma” din Narre-Warren North /Dandenong, Melbourne, Australia. „Cu prilejul acestui moment…
„Noi vrem să transformăm lumea aceasta în rai, dar uitând pe Cel Care este raiul nostru, adică pe Însuși Dumnezeu”, a avertizat duminică, la Mănăstirea Tismana, Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, explicând ce…
Filmul documentar „Cu potirul printre obuze”, realizat de Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române despre viața Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia, a fost lansat sâmbătă la Cineplex Loteanu din Chișinău, în prezența Mitropolitului Petru al…