Sfințirea Paraclisului Adormirea Maicii Domnului din sectorul 4 | Galeria Foto

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat duminică, 21 septembrie 2025, slujba de sfințire a Paraclisului Adormirea Maicii Domnului din cadrul DGASPC sector 4.


Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Știri recente