Sfințirea Catedralei Naționale și mărturisitorii din secolul XX, în atenția Adunării Protopopiatului de Vest al SUA

Adunarea Protopopiatului de Vest al Statelor Unite, desfășurată la finalul săptămânii trecute, la Parohia „Sfânta Treime” din Los Angeles, California, a avut printre subiectele de discuție și reflecție, Sfințirea Catedralei Naționale și viețile unor sfinți români din secolul XX, recent canonizați.

Evenimentul a reunit clerici și delegați ai parohiilor din protopopiat, fiind găzduit de părintele paroh Constantin Alecse.

Lucrările au început vineri după-amiază cu rugăciunea de deschidere și cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, care a subliniat importanța comuniunii și a responsabilității pastorale în comunitățile ortodoxe românești din America.

Au urmat mesaje din partea părintelui protopop Teodor Alin Gîrlonța și a părintelui paroh Constantin Alecse, care au adresat mulțumiri participanților și gazdelor.

Centenarul Patriarhiei Române

După prezentarea rapoartelor parohiale, Părintele Secretar Eparhial Ștefan Drăgoi (Seattle, WA) a susținut expunerea intitulată „Un secol de Patriarhat Românesc – Păstrător al credinței și al identității naționale”, în care a prezentat principalele momente din istoria Bisericii Ortodoxe Române, de la dobândirea autocefaliei până la înființarea Patriarhiei.

Participanții au urmărit apoi o serie de imagini documentare privind Sfințirea Catedralei Naționale din București și vizita misionară a IPS Nicolae în America Latină, care a inclus întâlniri cu oficialități și credincioși, precum și sfințirea bisericii românești din Concepción, Chile.

La finalul primei zile, Mitropolitul Nicolae a înmânat, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Diploma Omagială 2025 – Anul Centenarului Patriarhiei Române și medalia comemorativă celor trei clerici distinși pentru contribuția lor la marcarea Centenarului:

Pr. Ștefan Drăgoi;

Pr. Teodor Alin Gîrlonța;

Pr. Paroh Constantin Alecse.

Contemporani cu sfinții

Programul de sâmbătă a început cu săvârșirea Acatistului, urmată de o prezentare susținută de Părintele Ștefan Drăgoi, dedicată unor mărturisitori contemporani, recent canonizați: Sfinții Constantin Sârbu, Liviu Galaction Munteanu, Ilarion Felea și Alexandru al Basarabiei. IPS Nicolae a completat prezentarea cu informații suplimentare despre viața Sfântului Liviu Galaction.

În sesiunea finală, au fost prezentate rapoartele organizațiilor mitropolitane AROLA (doamna Simona Ghilezan) și ROYA (domnișoara Teodora Gîrlonța), precum și concluziile privind activitatea educațional-religioasă și catehetică din parohii.

Au fost alese organele administrative ale protopopiatului și s-au stabilit direcțiile pastorale pentru perioada următoare. S-a hotărât ca următoarea Adunare de Protopopiat să aibă loc la Parohia „Învierea Domnului” din Sacramento, California, în ultimul sfârșit de săptămână din octombrie 2027.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi

