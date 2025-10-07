Sfințirea bisericii din Sacramento (SUA): Un vis împlinit pentru comunitatea românească din regiune

Biserica „Învierea Domnului” din Sacramento, Statele Unite, a fost sfințită, duminică, de către Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, realizându-se, astfel, un vis pentru comunitatea de români din regiune.

Potrivit Mitropoliei celor două Americi, rânduiala a început în seara zilei de sâmbătă, când, după încheierea Vecerniei, IPS Nicolae a săvârșit slujba așezării Sfintelor Moaște ale Sfinților Mucenici Epictet și Astion pe Sfântul Disc.

Duminică, ierarhul a săvârșit slujba sfințirii, alături de un sobor de preoți și diaconi. În continuare, Mitropolitul celor două Americi a oficiat Sfânta Liturghie, răspunsurile liturgice fiind oferite de către grupul psaltic „Sfântul Inochentie de la Probota”, din județul Suceava, România, condus de pr. Constantin Dan Magdalena.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Mitropolitul le-a vorbit credincioșilor despre însemnătatea profundă a slujbei târnosirii bisericii, care trebuie să fie pentru toți cei prezenți un îndemn la sfințirea și înnoirea vieții personale.

O muncă binecuvântată

„Este o zi mare și importantă pentru parohia dumneavoastră. Ceea ce v-ați străduit să construiți, să amenajați, a primit azi binecuvântarea lui Hristos. Rodul mâinilor dumneavoastră, această biserică, este oferit lui Hristos. Hristos vine în biserică la fiecare Sfântă Liturghie și se dăruiește dumneavoastră, dacă doriți să-l primiți în trupurile și sufletele dumneavoastră”, a spus IPS Nicolae.

Înaltpreasfinția Sa a oferit bisericii o icoană cu Învierea Domnului, ca mărturie a acestei zile deosebit de importante. De asemenea, pentru bogata activitate misionar-pastorală, i-a conferit părintelui paroh Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

În continuare, Mitropolitul Nicolae le-a dăruit ctitorilor și binefăcătorilor diplome de merit în semn de apreciere și recunoștință pentru strădania lor în sprijinirea Parohiei „Învierea Domnului”.

Visul ortodox pe pământ american

Edificarea parohiei „Învierea Domnului” din Sacramento are o istorie de peste 20 de ani. În anul 2002, familia Roșca și alte tinere familii de emigranți din zonă, au dorit un locaș de cult propriu.

La început, comunitatea a fost călăuzită duhovnicește de arhimandritul Vichentie Punguță, apoi de părintele Gheorghe Naghi. Din anul 2005, credincioșii se află sub păstorirea părintelui Teodor Alin Gîrlonța, fost paroh al Bisericii „Sfântul Nicolae” din Protopopiatul Blaj, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei.

La inițiativa și prin efortul familiei Roșca, a fost achiziționat inițial un teren în South Sacramento, unde s-a construit o clădire destinată slujbelor religioase, folosită până în anul 2009. Deoarece imobilul nu îndeplinea cerințele legale de construcție, Adunarea Parohială a hotărât vânzarea proprietății, achitarea datoriilor și continuarea slujbelor într-o biserică greco-catolică din Sacramento.

Criza financiară din 2008, care a lovit puternic piața imobiliară, a creat însă oportunitatea achiziționării actualei proprietăți.

Pe 16 decembrie 2018 a fost oficiată prima Sfântă Liturghie în noul locaș, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nicolae.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi