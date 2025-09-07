Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat duminică, 7 septembrie 2025, Sfânta Liturghie în Parohia Comarnic din județul Prahova, unde a sfințit noul așezământ al comunității.
A fost sfințită o nouă biserică în județul Prahova: Este un mare dar și o binecuvântare, spune PS Paisie Sinaitul
Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a sfințit duminică noua biserică a Parohiei Pântești din satul Făget, județul Prahova. Alături de Preasfinția Sa au slujit părintele Mihail Peneș, protopopul de Ploiești Nord, părintele Gabriel Pitulice, secretar…
Sfințirea așezământului social al Parohiei Comarnic | Galeria Foto
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat duminică, 7 septembrie 2025, Sfânta Liturghie în Parohia Comarnic din județul Prahova, unde a sfințit noul așezământ al comunității. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Să ne folosim de Sfânta Cruce ca de o scară, ca și noi să urcăm la cer, îndeamnă PS Varlaam Ploieșteanul
„Să ne folosim de Sfânta Cruce ca de o scară, ca și noi să urcăm la cer împreună cu Hristos cel mort și înviat”, îndeamnă Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul. Preasfinția Sa a oficiat duminică…
Patriarhul Daniel: Sfânta Cruce ne arată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea prin Iisus Hristos
„Sfânta Cruce ne arată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea prin Iisus Hristos. Este semnul iubirii nesfârșite și mai presus de înțelegere a lui Dumnezeu față de oameni”, a spus Patriarhul Daniel duminică în…
Ipopsifierea episcopului vicar ales al Arhiepiscopiei Clujului: Răspund cu smerenie și frică de Dumnezeu
Ipopsifierea Arhimandritului Samuel Cristea, Episcop vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a avut loc sâmbătă seară la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Slujba de chemare la arhierie (ipopsifierea) a fost oficiată de Mitropolitul Andrei…