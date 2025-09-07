Sfințirea așezământului social al Parohiei Comarnic | Galeria Foto

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat duminică, 7 septembrie 2025, Sfânta Liturghie în Parohia Comarnic din județul Prahova, unde a sfințit noul așezământ al comunității.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Știri recente