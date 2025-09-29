Mitropolitul Iosif a sfințit o biserică românească în orașul francez unde Vincent van Gogh a creat ultimele sale opere

Românii din localitatea franceză Auvers-sur-Oise, unde pictorul Vincent Van Gogh a creat ultimele sale opere, au restaurat o biserică istorică. Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale a sfințit-o sâmbătă, de sărbătoarea Sf. Ier. Antim Ivireanul, ocrotitorul comunității.

Părintelui Mitropolit Iosif i s-au alăturat în slujire Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei, Episcop vicar Marc Nemțeanul al Arhiepiscopiei Europei Occidentale și clerici români din zona pariziană.

„Biserica aceasta din zona de nord-vest a Parisului a fost cumpărată de mitropolia noastră în anul 2017 și am încredințat-o unei comunități care se forma aici, la Auvers-sur-Oise, pentru că avem puține comunități în nordul Versailles-ului până la Argenteuil”, a declarat Înaltpreasfințitul Părinte Iosif pentru Trinitas TV.

Biserica era scoasă din uz, iar Episcopia Catolică de Pontoise a acceptat să le-o vândă românilor. Parohul comunității este basarabean, iar comunitatea este formată din români de pe ambele maluri ale râului Prut și din nordul Bucovinei.

„Au muncit greu, întâi să plătească biserica, pentru că noi dădusem un acont, am luat bani împrumut ca să o plătim, iar apoi ei au strâns bani și au plătit-o în câțiva ani. Pe lângă aceasta au trebuit și să o restaureze, ceea ce s-a întâmplat cu ajutorul multor români care lucrează în construcții, mai ales aici, în zona pariziană”, a mai relatat Părintele Mitropolit Iosif.

Spre exemplu, plafonul, care înainte era pe formă triangulară la interior, a fost rotunjit, pentru a fi propice pictării bisericii.

„Cei care au pictat biserica au făcut-o într-un timp record și frumos pe deasupra și această biserică mică, cum era ea, o capelă, de fapt, a devenit o adevărată biserică parohială, cu un spațiu în jurul bisericii care poate primi foarte multă lume”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Iosif.

Ambasadoarea României a participat la eveniment

Alături de credincioși, la slujbă au participat reprezentanți ai statului român și ai autorităților locale franceze.

„Ambasada României și Consulatul General sunt întotdeauna alături și împreună cu preoții noștri și cu comunitatea. Este acest sentiment de apartenență, de acasă. Sunt ancorele necesare celor care au ales să trăiască în afara României”, a declarat Excelența Sa Ioana Bivolaru, Ambasadoarea României la Paris.

„Sunt priorități ale Ministerului de Externe: sprijinirea bisericilor românești, a cursurilor de limbă, civilizație, de cultură românească.”

Distincții și recunoștință

După sfințirea bisericii și Sfânta Liturghie, Părintele Mitropolit Iosif le-a oferit sprijinitorilor Ordinul „Sfântul Ioan Casian”, respectiv Ordinul „Sfânta Genoveva”. Odată cu ei au fost evidențiați și Părintele Paroh Lilian Măntăluță alături de doamna preoteasă.

„A fost o bucurie duhovnicească pentru toți, o împlinire”, a declarat Părintele Paroh Lilian Măntăluță. „Pentru creștinii care locuiesc în zonă, parohia o să fie un loc în care se regăsesc în rugăciune, un loc în care se regăsesc pentru liniștea duhovnicească.”

„O putem s-o coti ca pe un mic teritoriu al țării, a României, aici, pe meleagurile Franței, pentru că aici ne aducem cel mai des aminte de a vorbi limba română, aici ne aducem aminte cel mai des a gândi românește și trăim tradiția românească, obiceiurile românești, bucuria sărbătorilor, toate le întâlnim și le trăim în Biserică.”

Lăcașul de cult a primit spre păstrare, din partea parohiei Ratuși, din Republica Moldova, un fragment dintr-un veșmânt care a acoperit pentru o perioadă Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

Biserica Ortodoxă Românească „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” se află în orașul Auvers-sur-Oise, pe rue Simone le Danois numărul 24. În cimitirul local este înmormântat pictorul Vincent van Gogh.

Foto credit: Trinitas TV