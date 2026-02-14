Sfinții Trei Ierarhi ne învață că adevărul nu se negociază, spune Mitropolitul Petru

„Sfinții Trei Ierarhi ne învață că adevărul nu se negociază și nu se adaptează după duhului vremii, ci se mărturisește cu discernământ și cu dragoste”, a subliniat joi Mitropolitul Petru al Basarabiei.

Înaltpreasfinția Sa a slujit în Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Costești, raionul Ialoveni, care și-a serbat hramul, conform calendarului nerevizuit.

Mitropolitul Basarabiei a evidențiat actualitatea exemplului Sfinților Trei Ierarhi, într-o societate marcată de confuzie morală și relativism.

„Ei au trăit într-o epocă a disputelor teologice și a frământărilor sociale, dar au răspuns prin sfințenie de viață, prin cultură luminată și prin responsabilitate pastorală”.

„Și astăzi, Biserica are nevoie de credincioși bine ancorați în învățătura sa, de familii care să trăiască Evanghelia și de tineri care să înțeleagă că libertatea adevărată se află în comuniunea cu Hristos”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Mitropolitul Petru a apreciat lucrarea edilitară, misionară și pastorală desfășurată în parohie, evidențiind efortul constant al părintelui paroh și al credincioșilor de a zidi nu doar spații liturgice, ci și o comunitate vie, unită și responsabilă.

În semn de recunoștință pentru întreaga activitate, Mitropolitul Petru i-a oferit părintelui paroh Grigore Mereacre distincția omagială „Crucea Centenarului”, ca expresie a prețuirii pentru slujirea jertfelnică și fidelitatea față de Biserica Ortodoxă Română.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei