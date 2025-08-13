Sf. Visarion Toia, cinstit în localitatea natală: Dacă întreabă cineva de unde sunteți, spuneți că sunteți din satul unui sfânt!

Sfântul Mărturisitor Visarion Toia a fost cinstit, luni, în localitatea sa natală, la Secuieni, județul Bacău, prin intermediul unui simpozion organizat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a subliniat importanța canonizării Sf. Visarion Toia pentru comunitatea locală.

„Dragi tineri, atunci când sunteți întrebați, din ce sat sunteți, de unde veniți, din ce familie, voi veți putea prezenta de acum înainte spunând: Suntem din satul unui sfânt. Din satul vostru s-a născut un sfânt, care a îmbogățit calendarul Bisericii noastre. Și vă dăm ca să-l aveți ca model”, a spus Preasfinția Sa.

O zi dedicată Sfântului Visarion

Simpozionul intitulat „Sfântul Mărturisitor Visarion Toia, sfântul meleagurilor noastre”, a început cu Taina Sfântului Maslu, urmată de slujba de sfințire a icoanei Sfântului Visarion, pictată de pr. Bogdan Antohi, și Acatistul Sfântului Cuvios Mărturisitor Visarion.

A urmat sesiunea de comunicări, marcată de expuneri ale clericilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, precum și din partea autorităților locale.

Evenimentul s-a încheiat cu sfințirea unei săli din cadrul Așezământului social al parohiei, ce va purta numele sfântului.

Copiii și tinerii care au participat la Concursul Catehetic Parohial „Calea spre sfințenie a Cuviosului Visarion Toia” au fost premiați.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului