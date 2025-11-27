Sfântul Sofronie de Vrața omagiat la Chirnogi de clerici și oameni de cultură români și bulgari

Protopopiatul Oltenița, Parohia Chirnogi din județul Călărași și Colecția muzeală etnografică „Dunărica” Chirnogi au organizat miercuri, la Biserica „Sf. Nicolae” Chirnogi, Simpozionul „Sfântul Sofronie de Vrața – punte cultural-spirituală între poporul român și cel bulgar”.

Au participat părintele paroh Adrian Postolea şi părintele Dănuț Dumitru Ioniță, slujitorii bisericii, clerici de la cealaltă parohie din localitate, Ion Ștefan, primarul comunei Chirnogi, Relu Cotoban, epitropul bisericii „Sf. Nicolae” Chirnogi, și directorul Școlii Gimnaziale din comună.

Din partea bulgară au participat părintele Kiril Sinev, preotul comunității bulgare din România și reprezentantul Patriarhiei Bulgare la București, părintele Mihail Mihailov, reprezentanți din eparhiile bulgare de Ruse, Durostor și Vrața, precum și un profesor de la Universitatea din Ruse.

Evenimentul s-a bucurat de participarea numeroasă a românilor din Chirnogi și din alte localități învecinate, confirmând interesul și respectul pentru valorile credinței și ale bunei înțelegeri dintre popoare, a transmis Ion Ștefan, primarul comunei Chirnogi, după eveniment.

Sf. Ier. Sofronie, Episcop de Vrața, a fost cel care l-a hirotonit ierodiacon pe Sf. Ier. Calinic de la Cernica în 1808. Slujba a fost oficiată în Biserica „Sf. Nicolae” a Mănăstirii Cernica, iar muzeul sfântului așezământ păstrează până astăzi omoforul Sfântului Calinic, pe care este reprezentat ierarhul bulgar.

Foto credit: Facebook / Ion Ștefan