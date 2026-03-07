Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj se muta la viața veșnică în urmă cu 65 de ani

Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, mărturisitor al lui Hristos în timpul persecuțiilor regimului comunist, se muta la viața veșnică în urmă cu 65 de ani.

A lăsat în urmă o valoroasă moștenire teologică, evidențiind prin scrierile și activitatea sa importanța catehizării și a trăirii autentice a credinței în Hristos.

Sfântul Liviu Galaction s-a născut în data de 16 mai 1898, în localitatea Cristian, județul Brașov. Tatăl său, Nicolae Munteanu, era învățător, iar mama sa, Maria, se ocupa de gospodărie. A fost al doilea copil dintre cei șase ai familiei. Încă din anii copilăriei a arătat o evlavie deosebită față de Biserică.

Un strălucit preot și profesor

A urmat studiile la școala românească din satul natal, întemeiată și condusă de tatăl său, apoi la Liceul Andrei Șaguna din Brașov și la Institutul Teologic din Sibiu, pe care l-a absolvit în anul 1920.

În 1924, după înființarea Academiei Teologice din Cluj de către Episcopul Nicolae Ivan, tânărul Liviu Galaction a fost chemat să predea ca profesor. A avut cea mai îndelungată activitate didactică în cadrul instituției și a ajuns ulterior rector.

A publicat numeroase articole teologice și culturale, în care a atras atenția pericolelelor gândirii fără Dumnezeu.

Mărturisitor în vremuri de prigoană

După ocuparea Ardealului de Nord din 1940, părintele Liviu Galaction a rămas la Cluj-Napoca alături de Episcopul Nicolae Colan și de alți intelectuali români, oferind sprijin spiritual și încurajare românilor din Transilvania aflați sub presiunea regimului horthyst.

După instaurarea regimului comunist, activitatea sa a intrat în atenția autorităților, fiind supus persecuțiilor din cauza credinței sale. În 1952, Institutul Teologic din Cluj, pe care îl conducea, a fost desființat și nu i s-a permis transferul ca profesor la un alt institut teologic. Sub pretextul unor acuzații calomnioase i-a fost confiscată și locuința.

Ulterior, a fost numit preot slujitor la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Bistrița, unde a slujit timp de șase ani cu multă râvnă și dăruire. Însă, în 21 noiembrie 1958, părintele Liviu Galaction a fost arestat, anchetat și torturat fizic și psihic.

A fost condamnat în cursul anului următor la 17 ani de temniță grea, dar, în urma recursului, pedeapsa i-a fost redusă la 8 ani. A fost încarcerat la Penitenciarul Gherla și apoi la Aiud, unde a mărturisit credința ortodoxă până la sfârșitul vieții, trecând la Domnul în 8 martie 1961.

În ședința de lucru din 11-12 iulie 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, cu cinstire în data de 8 martie.

Foto credit: Radio Renașterea