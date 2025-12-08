Sfântul Nicolae, sărbătorit la Mănăstirea Pantocrator: Peste de 600 de copii au primit daruri

Peste 600 de copii au primit daruri, sâmbătă, la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman. Evenimentul a fost organizat cu ocazia sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae.

Fiecărui copil i-au fost oferite articole de îmbrăcăminte, dulciuri și câte un un voucher în valoare de 150 de lei.

Darurile au fost înmânate în cadrul unui eveniment muzical. Participanții s-au putut bucura de frumusețea colindelor interpretate de mai multe grupuri și ansambluri tradiționale din diferite părți ale țării.

„Iată că în această seară, peste 600 de copii s-au adunat la Mănăstirea Pantocrator pentru a primi daruri din partea Sfântului Ierarh Nicolae, a Moșului Nicolae. Și anul acesta, datorită celor care sunt prieteni ai mănăstirii și care de fiecare dată sprijină Mănăstirea Pantocrator, am reușit să facem acești copii fericiți”, a declarat pentru Trinitas TV arhim. Serafim Baciu, vicarul eparhial al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.

Manifestarea a marcat debutul programului liturgic și cultural dedicat sărbătorii Nașterii Domnului, găzduit de așezământul monahal.

Programul serilor de colind și al târgului caritabil se va încheia la sărbătoarea Nașterii Domnului.

Foto credit: Facebook / Adrian Ionuț Gâdea