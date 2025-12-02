Mănăstirea Pantocrator invită credincioșii la un festival de colinde

Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești Vlașca, județul Teleorman, invită credincioșii la un festival de colinde care se va desfășura între 6 și 25 decembrie.

Manifestarea va reuni ansambluri și grupuri tradiționale de colindători din întreaga țară. Sunt așteptați aproximativ 200 de colindători, care vor trece pragul mănăstirii teleormănene.

Seria de evenimente cuprinde și un târg caritabil prin care așezământul monahal își propune să ajute 1.200 de copii.

Concertul „După datini colindăm” va deschide festivalul în seara de 6 decembrie, la ora 18:00. Acesta va avea loc în Parcul „Grădina Mironosiței” din curtea mănăstirii. Printre colindătorii invitați se numără Grupul „Bujorelul” din Olt, Ansamblul „Datina” și Grupul „Burnasului” din Teleorman.

Momentele de sărbătoare vor culmina cu tradiționalul concert de colinde „Plecarea Magilor”, ajuns la cea de-a treia ediție, desfășurat în data de 20 decembrie, în biserica mănăstirii.

Evenimentele sunt realizate cu sprijinul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, Consiliului Județean Teleorman, Centrului pentru Promovarea și Conservarea Culturii Teleorman și InfoCons.

Programul complet al evenimentelor poate fi consultat pe pagina de Facebook a Mănăstirii Pantocrator.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Pantocrator