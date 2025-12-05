Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor 2025: Cei mici au cântat colinde și au primit daruri de la Părintele Patriarh Daniel

Copiii de la parohii și școli bucureștene au cântat colinde și au susținut momente artistice cu tematică de Crăciun vineri seară, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Evenimentul, intitulat „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor” și moderat de Silviu Biriș, a fost organizat de Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Darurile sfântului, daruri de la Dumnezeu

„Darurile minunate pe care Sfântul Nicolae le-a făcut celor din vremea sa și continuă să le ofere copiilor de diferite vârste, din toate timpurile și din toate locurile, trebuie să depășească simpla bucurie materială pe care o aduc, călăuzindu-ne mintea și inima spre persoana sfântului și, prin el, spre Hristos Însuși”, a spus Patriarhul României într-un mesaj adresat participanților la începutul spectacolului.

„Pentru că darurile sfântului sunt, de fapt, daruri ale lui Dumnezeu, oferite prin mâinile unui om care s-a făcut vas ales al harului dumnezeiesc. Cu alte cuvinte, a primi un dar de la Sfântul Nicolae înseamnă, în cele din urmă, a primi o mărturie a iubirii lui Dumnezeu pentru om și un îndemn de a răspunde acestei iubiri prin propria noastră dăruire.”

„Spectacolul de astăzi, Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor, este mai mult decât un eveniment artistic; este o mărturie a prezenței și iubirii lui Hristos între noi, prin glasurile curate ale copiilor, prin colindele lor pline de candoare, prin gesturile lor de dăruire și prietenie”, a mai spus Preafericirea Sa.

Colinde și scenete cu mesaj spiritual

Spectacolul a debutat cu un concert de colinde susținut de Parohia „Izvorul Tămăduirii” Mavrogheni din Capitală în colaborare cu Colegiul Național de Muzică „George Enescu”.

În continuare, copiii de la Parohia „Sf. Pantelimon” – Foișorul de Foc au prezentat sceneta „Fântâna Ortodoxiei”, scrisă de Părintele Paroh Bogdan Aurel Teleanu, apoi copiii de la Parohia „Sf. Dumitru” Poștă și Grupul vocal „Music.All” de la Palatul National al Copiilor din București au cântat colinde de Crăciun.â

Parohia și Școala Gimnazială „Șerban Vodă” au prezentat apoi sceneta „Sfântul Nicolae și fetele sărace”, inspirată din viața sfântului, iar Parohia „Bărbătescu Vechi” și Corul Intermezzo au oferit un recital de colinde pregătit în colaborare cu Școala Gimnazială nr. 280.

Parohia Militari II și Școala Gimnazială nr. 142 au prezentat sceneta duhovnicească „Darul meu pentru Pruncul Împărat”, preluată și adaptată de prof. Camelia Tincu.

Daruri pentru copii

După fiecare moment artistic, copiii implicați au primit daruri de la Părintele Patriarh Daniel, iar preoții și profesorii care au sprijinit și coordonat au primit diplome.

La final, toți copiii s-au fotografiat cu Părintele Patriarh Daniel, apoi s-au făcut fotografii pe grupuri la bradul de Crăciun din Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei.

Pe tot parcursul evenimentului, în holul Palatului Patriarhiei a fost organizată o expoziție de lucrări artistice și obiecte artizanale realizate de copii.

La spectacol au asistat copii din Comunitatea hipoacuzicilor din Capitală și copiii beneficiari ai centrelor sociale ale Arhiepiscopiei Bucureștilor – Centrele de zi „Sf. Treime” și „Sf. Mc. Sofia”. La final, aceștia au primit daruri din partea Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei.

„Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor” a ajuns anul acesta la a 15-a ediție.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene