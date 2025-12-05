Aproape 800.000 de români poartă numele Sfântului Nicolae și derivate ale acestuia

799.389 români poartă numele Sfântului Nicolae și derivate ale acestuia, conform celor mai recente date de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a Ministerului Afacerilor Interne.

În total, 503.301 bărbați poartă numele Sfântului Nicolae sau derivate ale acestuia.

Numărul domnilor care poartă numele de Nicola(i)e este de 297.166, al celor care poartă numele de Nicula(i)e / Niculai este de 22.564. Acestea sunt cel mai frecvent folosite nume de bărbați.

Numărul femeilor care poarte nume derivate din cel al Sfântului Ierarh Nicolae este de 296.088.

În rândul doamnelor, cel mai popular nume este cel de Nicolet(t)a, cu 221.164 de purtătoare, urmat de Niculina, purtat de 39.921 femei.

Numele de Nicolae provine din greacă și este compus din două cuvinte: nike („victorie”) și laos („popor”). Așadar, acest nume înseamnă „victoria poporului”, „izbânda nea­mului”.

Acest nume ne arată că suntem chemați „să contribuim, după puterile noastre, la bunăstarea tuturor oamenilor, dăruind înainte de toate, un zâmbet, o vorbă bună, un sfat”, scrie Leon Magdan în „Numele meu – mic dicționar ortodox”.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene