Sfântul Maslu, oficiat la biserica Penitenciarului Jilava: Prin intermediul credinței, oamenii se schimbă. Credința este vindecătoare

Taina Sfântului Maslu a fost oficiată, marți, în capela bisericii penitenciarului Jilava de un sobor de preoți în prezența persoanelor private de libertate, a conducerii unității, dar și a angajaților, informează Trinitas TV.

La finalul slujbei, persoanele private de libertate care nu mai au susținerea familiei au primit din partea parohiei „Nașterea Maicii Domnului”- Dorobanți pachete cu alimente.

Ulterior, la Fortul 13 Jilava a fost săvârșit parastasul pentru cei care l-au mărturisit, cu prețul vieții, pe Hristos în temnițele comuniste, iar în sala de conferințe a Penitenciarului a fost proiectat un film documentar despre Sfântul Cuvios Sofian de la Antim.

Credința vindecătoare

Comisarul-șef Claudiu Românu, directorul Penitenciarului Jilava – București, a remarcat importanța credinței în viața oamenilor, mai ales a celor lipsiți de libertate. Prin intermediul credinței, oamenii se pot schimba.

„Credința este importantă în absolut orice mediu, mai ales în mediul penitenciar, unde persoanele au nevoie și de un scop, un sens. Oamenii se schimbă prin orice lucru pozitiv: discutăm de muncă, de educație, dar un element extrem de important este credința. Prin intermediul credinței, oamenii se schimbă. Credința este vindecătoare”, a spus Claudiu Românu.

Libertatea lăuntrică

Părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților de penitenciar, a vorbit despre scopurile acestui proiect.

„Încercăm să aducem reprezentanții centrelor eparhiale mai aproape de nevoile din penitenciar, cu care preoții capelani au o bună colaborare, dar mai ales preoții de parohie și reprezentanții comitete parohiale. Au ocazia să intre în penitenciar și să vadă, concret, cu ce se confruntă preoții din penitenciar”, a spus părintele.

Manifestările fac parte din proiectul „Coeziune socială și comuniune de credință”, care s-a desfășurat în toate cele opt regiuni din Romania.

Miercuri, racla cu moaștele Sfântului Luca al Crimeii va fi dusă spre închinare de la biserica Institutul CI Parhon la biserica penitenciarului spital Jilava acolo unde un sobor de preoți va oficia Sfânta Liturghie și taina Sfântului Maslu