Sfântul Ierarh Nicolae a fost sărbătorit la Mănăstirea Dealu

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh Patriarhal a săvârșit, sâmbăta trecută, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Dealu, cu ocazia hramului.

Arhiepiscopul Târgoviștei a subliniat rolul sfinților ca luminători ai istoriei și temelie a biruinței Bisericii.

„Sfântul Ierarh Nicolae, mare învățător al lumii și ierarh, care s-a remarcat la Sinodul I Ecumenic – de la a cărui întrunire aniversăm 1.700 de ani – apărând ortodoxia credinței, rămâne peste milenii un frumos exemplu mărturisitor al iubirii față de Dumnezeu și de aproapele”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„În centrul mesajului său misionar se află filantropia și grija față de aproapele, fiindcă prin intermediul dărniciei descoperim Izvorul vieții, al bucuriei și al fericirii adevărate”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon l-a hirotonit preot pe tânărul diacon Marian-Bogdan Butcă, pe seama Parohiei Costești din județul Dâmbovița.

Mănăstirea Dealu

Mănăstirea Dealu a fost ctitorită de domnitorul Radu cel Mare (1495-1508). Piatra de temelie a fost pusă în data de 26 august 1499. Biserica mănăstirii are hramul Sfântul Ierarh Nicolae.

La așezământul monahal au fost înmormântați mai mulți domnitori ai Țării Românești. Necropola domnească păstrează și capul lui Mihai Viteazul, cel care a înfăptuit prima unire a românilor.

Centrul monahal a devenit un loc al culturii, unde s-a instalat prima tipografie din spaţiul românesc. Ieromonahul Macarie s-a ocupat cu tipărirea primelor cărți la începutul secolului al 16-lea.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei