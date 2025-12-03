Sfântul Cuvios Gheorghe prăznuit la Mănăstirea Cernica, la două decenii de la proclamarea canonizării sale

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani a fost sărbătorit, miercuri, la Mănăstirea Cernica, în ziua în care s-au împlinit două decenii de la proclamarea canonizării sale.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de către părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Au mai slujit părintele arhimandrit Vasile Pîrjol, starețul așezământului monahal de la Cernica, părintele protopop Ioan Bondar, de la Protoieria Ilfov Sud, părintele Daniel Novac, părintele arhidiacon Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal și Directorul Agenției de știri Basilica, precum și alți clerici.

O școală a rugăciunii inimii

Părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre faptul că în timpul păstoririi Sfântului Gheorghe, Mănăstirea Cernica a devenit o școală a rugăciunii inimii.

„Sfântul Cuvios Gheorghe este un ucenic al altui vestit, starețul Paisie de la Mănăstirea Neamț, care de asemenea a fost un stareț isihast. Acești doi cuvioși au înnoit viața duhovnicească, unul în Principatul Moldovei, respectiv Sfântul Cuvios Paisie, iar starețul Gheorghe în Țara Românească. Aici, în timpul păstoririi lui, Mănăstirea Cernica a devenit o școală a rugăciunii inimii, a trăirii cu adevărat a Cuvântului Lui Dumnezeu”, a explicat părintele arhimandrit.

Pe lângă calitățile duhovnicești, Sfântul Gheorghe s-a dovedit un bun chivernisitor al așezământului monahal.

„Sfântul Cuvios Gheorghe rămâne în memoria noastră a tuturor ca un mare trăitor, un mare om duhovnicesc, dar în același timp și un bun administrator, pentru că, spuneam, el a restaurat, a refăcut, această mănăstire a Sfântului Ierarh Nicolae”, a completat părintele Nectarie.

Sfântul Gheorghe și isihasmul românesc

La rândul său, părintele stareț Vasile Pîrjol a evidențiat extraordinara lucrare a Sfântului Cuvios Gheorghe în readucerea la viață a Cernicăi, „care timp de vreo 70 de ani rămăsese în paragină și în uitare”.

„Adunând o mulțime de ucenici în jurul lui în scurt timp și dospind această lucrare a isihasmului inimii, Sfântul Cuvios Gheorghe a odrăslit mai mulți isihaști, cum ar fi Sfântul Calinic de la Cernica, apoi Sfântul Irodion de la Lainici și, venind până în vremurile noastre, putem să îl amintim pe părintele Nicodim Bujor, pe părintele Benedict Ghiuș și mulți alți părinți care au ținut această flacără a rugăciunii tăcute și liniștite în inimă, cunoscută în mistica noastră românească ca: rugăciunea inimii”, a spus părintele stareț.

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Pelerinaj și expoziție

Cu această ocazie, credincioșii s-au putut închina la moaștele Sfântului Gheorghe de la Cernica și Căldărușani.

După Sfânta Liturghie, a avut loc o procesiune cu sfintele moaște, de la Biserica Sfântul Nicolae din ostrov, până la Biserica Sfântul Gheorghe.

Cei prezenți s-au putut bucura și de expoziția de fotografie „CERnica – între pământ și cer”, organizată de Agenția de știri Basilica și Mănăstirea Cernica.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

