Sfântul Cuvios Gheorghe sărbătorit la Mănăstirea Cernica – 2025 | FOTO

La Mănăstirea Cernica, a fost sărbătorit miercuri, 3 decembrie 2025, Sfântul Cuvios Gheorghe, cel care a reînnoit mănăstirea duhovnicește și administrativ în secolul al XVIII-lea.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

 

 

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