Sfântul Cuvios Gheorghe sărbătorit la Mănăstirea Cernica – 2025 | FOTO

La Mănăstirea Cernica, a fost sărbătorit miercuri, 3 decembrie 2025, Sfântul Cuvios Gheorghe, cel care a reînnoit mănăstirea duhovnicește și administrativ în secolul al XVIII-lea.
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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Agenția de știriBasilica.ro
La Mănăstirea Cernica, a fost sărbătorit miercuri, 3 decembrie 2025, Sfântul Cuvios Gheorghe, cel care a reînnoit mănăstirea duhovnicește și administrativ în secolul al XVIII-lea.
Mai multe detalii aici!
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
În Duminica Sfinților Români, a doua după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la…
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Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul potrivit căruia 15 iunie este instituită ca Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a Represiunii Antidemocratice, potrivit unui comunicat de presă al administrației…
În data de 13 iunie se împlinesc 385 de ani de la momentul aducerii moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva la Iași. Inițial, racla cu cinstitele moaște a fost așezată în biserica Mănăstirii „Sfinților Trei Ierarhi” până…
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord își exprimă sprijinul și solidaritatea față de românii din Irlanda de Nord, în contextul manifestărilor de violență și tensiunilor sociale care au afectat numeroase persoane și familii. „Arhiepiscopia…