Sfântul Apostol Andrei, sărbătorit la Galați și în Arhiepiscopia Dunării de Jos. Programul liturgic

Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul Galațiului și al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, va fi sărbătorit în orașul de pe Dunăre, începând cu 27 noiembrie.

Astfel, prăznuirea ocrotitorului spiritual al Galațiului va debuta joi, de la ora 16:00, cu o procesiune cu moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica pe strada Domnească, de la Universitatea „Dunărea de Jos” la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

De la aceeași oră se va pleca în procesiune către Catedrala Arhiepiscopală şi de la Așezământul Social-Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare“ Galaţi, cu moaștele Sfinților Tămăduitori Pantelimon, Efrem cel Nou, Nectarie de Eghina şi Luca al Crimeii şi de la Capela „Sf. Ap. Andrei” a Seminarului Teologic din Galați cu moaștele Sfântului Apostol Andrei.

De la ora 18:00, la Catedrala Arhiepiscopală se vor săvârși Slujba Privegherii și Sfânta Liturghie, de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Duminică, în ziua hramului, IPS Casian, va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală începând cu ora 09:00.

Pe durata celor patru zile, credincioșii sunt așteptați să se închine la sfintele moaște, ce vor fi așezate pe baldachinul special amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos

