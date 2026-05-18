Persoane private de libertate de la Penitenciarul Jilava s-au rugat pentru martirii temnițelor comuniste

Persoane private de libertate s-au rugat vineri la Penitenciarul Jilava pentru martirii temnițelor comuniste. Acțiunea a fost organizată în cadrul proiectului de coeziune socială intitulat „În temniță am fost și ați venit la Mine”.

Programul a debutat prin oficierea Acatistului Domnului Iisus Hristos, la care au participat 20 de persoane aflate în detenție în cadrul penitenciarului.

Activitățile au continuat la Fortul 13 Jilava, unde a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru cei care au suferit în închisorile comuniste. În cadrul comemorării au fost pomenite și femeile care au avut de îndurat persecuțiile regimului totalitar.

Totodată, Fundația Culturală „Memoria” a prezentat documentarul „Antidot la zadar – Micaela Ghițescu”, proiect cinematografic prefațat de regizoarea Cristiana Chirașie.

Participanții au avut astfel prilejul să afle mai multe despre experiențele celor care au trecut prin detenția politică și despre suferințele provocate de regimul comunist în România.

Totodată, coordonatorul preoților din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor a adresat un cuvânt de încurajare persoanelor private de libertate. La finalul slujbei, participanții au primit daruri oferite de Parohia Bărbătescu Vechi din Capitală.

Foto credit: Facebook / Penitenciarul București – Jilava