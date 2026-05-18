Dacă avem lumina lui Hristos în inima noastră, vom mărturisi adevărul, spune Episcopul Ignatie

„Dacă avem lumina lui Hristos în inima noastră, vom mărturisi și vom rosti adevărul”, a spus în predica de duminică Episcopul Ignatie al Hușilor.

Pornind de la Evanghelia Duminicii Orbului, Preasfinția Sa a subliniat că Mântuitorul Hristos este Cel care călăuzește sufletul omenesc spre adevăr.

„Orbul care a fost vindecat de această neputință a avut un curaj și o logică imbatabilă în fața celor care se străduiau să nege realitatea”.

Episcopul Hușilor a explicat că fariseii și cărturarii au încercat să nege realitatea minunii: „Întotdeauna vom recunoaște un fals adevăr prin faptul că cineva sau un anumit grup de oameni vor să-l impună cu agresivitate”.

„Omul care deține adevărul este delicat, se exprimă cum sunt lucrurile, iar apoi lasă lucrurile așa cum sunt ele. Nu devine agresiv, nu murdărește identitatea celuilalt”, a mai spus Preasfinția Sa.

Să căutăm întotdeauna adevărul

Preasfințitul Părinte Ignatie a atras atenția asupra unei tendințe a lumii contemporane: „Mai ușor credem o minciună insistentă, decât un adevăr”.

„Hristos ne avertizează și ne transmite un mesaj foarte clar: să cântărim foarte bine tot ceea ce auzim, tot ceea ce se vehiculează, ce se pune în circulație, să avem un spirit critic și să căutăm în mod real, întotdeauna, adevărul”.

„De aceea, era în care trăim noi, gânditorii, filosofii o numesc era post-adevăr. Adică nu mai este esențial adevărul, ci interpretarea personală pe care fiecare o dă unui lucru sau unei realități cu care se confruntă”, a adăugat Preasfinția Sa.

Totodată, Episcopul Hușilor a evidențiat faptul că adevărul nu are nevoie de constrângere pentru a fi mărturisit pentru că el „se exprimă delicat, cu fermitate, cu eleganță”.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Deleni 1, unde a sfințit lăcașul de cult cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. La finalul evenimentului, părintele paroh Ștefan Nagâț a primit rangul de iconom stavrofor, iar persoanele implicate în restaurarea bisericii au primit distincții de vrednicie.

Foto credit: Episcopia Hușilor