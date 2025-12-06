Sf. Sava cel Sfințit cinstit la spitalul ilfovean pe care îl ocrotește: Moaștele sale au adus mângâiere pacienților

Protos. Ioachim Feniuc, duhovnicul Schitului „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Găneasa al Mănăstirii Pasărea, a oficiat vineri Sfânta Liturghie la capela Spitalului de Recuperare „Sf. Sava cel Sfințit” din Pantelimon, județul Ilfov.

La slujba oficiată întru pomenirea ocrotitorului instituției medicale i-au fost alături Părintele Ciprian Florin Murgu, preotul de caritate al spitalului, și Părintele Lucian Stoica, preot de caritate la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din Sectorul 5 al Capitalei.

După slujbă, preoții au purtat racla cu un fragment din moaștele Sf. Cuv. Sava cel Sfințit la patul de suferință al bolnavilor care nu se pot bucura de mobilitate, pentru a ajunge la capelă și a sta mai mult timp la slujbă.

„Pacienții au primit astfel binecuvântare și credință în procesul lor de vindecare, prin mijlocirea Sfântului Cuvios Sava cel Sfințit”, a transmis Părintele Ciprian Florin Murgu.

Capela Spitalului de Recuperare „Sf. Sava cel Sfințit” a fost sfințită în 3 decembrie 2023 de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Anul trecut, spitalul a fost unul din popasurile în pelerinajul istoric cu moaștele Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou prin Arhiepiscopia Bucureștilor.

Sursa foto: Părintele Ciprian Florin Murgu