Sf. Parascheva cinstită de românii din Zagreb. Popas la așezământul pentru vârstnici al unei românce

Părintele Nicolae Ceruță, parohul comunității ortodoxe române din Zagreb, a slujit în Capitala Croației în perioada 11-14 octombrie, prilej cu care românii din această țară au cinstit-o și ei pe Sf. Cuv. Parascheva.

La slujbe au participat Excelența Sa Zaal Gogsadze, Ambasadorul Georgiei în Croația, și Gheorghe Zviadadze, Ministru Consilier al Ambasadei Georgiei la Zagreb.

Oficialii români prezenți au fost Ștefania Carmen Florea, însărcinat cu afaceri al Ambasadei României în Republica Croația, Flavius Hălăcescu, Ministru Plenipotențiar al Ambasadei României la Zagreb, Constantin Mihail Grigorie, fost ambasador al României și actualul director al Centrului Internațional pentru Cooperare în Domeniul Securității (RACVIAC).

Sămânţa Cuvântului

În Duminica a 21-a după Rusalii, la cuvântul de învățătură, Părintele Nicolae Ceruță a vorbit despre sămânța cuvântului Dumnezeu.

„Noi o primim în viața noastră și fiecare, în funcție de cât efort depune, poate să obțină darul lui Dumnezeu și să găsească propria cale spre mântuire”, a explicat parohul din Zagreb.

Toți oamenii primesc aceeași sămânță, cuvântul cu putere al lui Dumnezeu, astfel că nu-L putem învinui pe Dumnezeu dacă nu depunem și noi efort personal, pentru a face sămânța aceasta să rodească.

Calea Sfintei Parascheva: ascultarea

La sărbătoarea Sfintei Parascheva, Părintele Nicolae Ceruță le-a explicat credincioșilor de ce cinstim sfinții. „Pentru faptele lor”, a subliniat el. „Fiecare și-a găsit o cale de apropiere de Dumnezeu.”

„Calea Sfintei Parascheva a fost ascultarea”, a explicat preotul. „Deși ea și-a dorit să ajungă în locul în care s-a ostenit Sf. Maria Egipteanca și alți sfinți, a făcut ascultare de Dumnezeu când a primit poruncă să se întoarcă acasă, la părinții ei, fără să li se descopere cine este.”

O lucrare în slujba aproapelui

În ajunul sărbătorii Sfintei Parascheva, parohul românilor din Zagreb a binecuvântat un așezământ pentru vârstnici înființat de o creștină din parohie, Mia Gogea, care îngrijește 15 persoane vârstnice de diverse naționalități, inclusiv români.

O parte din beneficiarii așezământului au primit și Sfintele Taine ale Spovedaniei și Împărtășaniei.

„Doamna, cu multă dragoste, a deschis acest centru, unde stă zi și noapte. Eu am apreciat enorm dragostea ei față de oameni și de Biserică”, a declarat Părintele Nicolae Ceruță pentru Basilica.ro.

„Este o jertfă mare să stai lângă oameni zi și noapte și totodată să-ți faci timp să vii, de la 120 km distanță, la toate slujbele noastre de la Zagreb. Deși a trecut prin multe încercări în viață, doamna Mia este un om fericit. Privind-o, îmi dau seama cât de frumoși sunt românii noștri. Au frumusețea smereniei.”

Foto credit: Parohia Zagreb