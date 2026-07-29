Sf. Pantelimon cinstit la Spitalul din Șimleu Silvaniei: Avem nevoie de medici care să iubească

Sf. M. Mc. și Tămăduitor Pantelimon a fost cinstit luni și la Parohia care funcționează în incinta Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie și a subliniat în cuvântul de învățătură că „avem nevoie de medici care să iubească”, precum și de preoți și profesori care să fie și ei apropiați de oameni.

În acest sens, sfântul „ne stă ca exemplu și ca formă de judecată despre modul în care noi ne apropiem de ceilalți care au nevoie de ajutorul nostru”, a spus părintele episcop.

„Boala se vindecă dacă vedem pe cineva în fața noastră că ne înțelege, că ne iubește. Avem nevoie de medici care să iubească. Avem nevoie de preoți care să se apropie de oameni. Avem nevoie de profesori care să vină aproape de copiii lor. Avem nevoie de oameni care să participe personal la ceea ce au de făcut.”

„Nu este suficient doar să dai o rețetă și pacientul să meargă acasă sau la farmacie. Nu este suficient doar să facem o rugăciune în biserică și credinciosul să meargă acasă de unul singur. Nu este suficient doar să le dăm teme copiilor noștri și să nu stăm alături de ei, să-i însoțim în ceea ce au de făcut”, a continuat ierarhul.

„Noi avem nevoie de prezență personală și de relație personală. Sfântul Pantelimon acest lucru îl făcea: mergea la casele bolnavilor, le acorda atenție și avea un dialog cu ei, astfel încât sănătatea trupească să meargă mână în mână cu sănătatea sufletească.”

Din sobor au făcut parte Arhid. Sergiu-Iustin Pop consilier eparhial și fiu al parohiei, pr. prof. Cosmin Porcar, inspector școlar, părintele paroh Petru-Mircea Pop și alți clerici invitați.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, dirijat de doamna preoteasă Maria Pop.

Pentru implicarea și sprijinul oferite Bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din Șimleu Silvaniei, domnul Aurel Corciu, prim-epitrop onorific al parohiei, a primit din partea ierarhului o diplomă de apreciere.

Spitalul Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” din Șimleu Silvaniei are propria capelă din 1991, iar actualul paroh și-a început slujirea în 2006, iar în 2008 a început construirea bisericii de lemn în stil mămărmureșean din curtea spitalului. A fost sfințită în 20 septembrie 2009.

Foto credit: Episcopia Sălajului