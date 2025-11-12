Sf. Mina, serbat la un schit din apropierea orașului Târgu Neamț: Ne ajută să regăsim ce am pierdut mai de preț

Schitul „Sf. Mina” din apropierea orașului Târgu Neamț și-a serbat marți ocrotitorul. „Sfântul Mina, pe care îl cinstim astăzi, este cel care ne ajută să regăsim ceea ce am pierdut de preț — nu doar lucruri materiale, ci mai ales darurile sufletești: credința, pacea, iubirea, bucuria curată”, a spus protosinghelul Sofian Costea.

Sfânta Liturghie cu ocazia hramului a fost oficiată de un sobor de clerici din care au făcut parte părintele Nicolae Axentioi, protopop de Târgu Neamț, arhimandritul Arsenie Popa, starețul Mănăstirii Sihăstria, starețul Vichentie de la Mănăstirea Codrii Pașcanilor, precum și preoți de la parohiile Rădeni, Curechești-Grumăzești, Țolici, Mănăstirea Neamț, Bursuc-Pașcani și Crailsheim (Germania).

Părintele Sofian Costea le-a vorbit credincioșilor despre curajul Sfântului Mare Mucenic Mina, cel ce l-a mărturisit pe Hristos până la jertfă.

„Astăzi ne bucurăm de acest hram și de binecuvântata întrunire a familiei ortodoxe extinse. Ați venit să urcați încă o dată în corabia cea una, în Biserica al cărei mădular este fiecare dintre noi. Nu greșesc dacă vă numesc nemuritori, pentru că prin suflet suntem nemuritori, iar nădejdea noastră este viața cea veșnică”.

La sărbătoarea așezământului monahal au participat sute de credincioși din zona Neamțului, dar și din restul țării.

Scurt istoric al schitului

Schitul „Sfântul Mina” a fost înființat în anul 1955, sub denumirea de Schitul Grași. În 1959 a fost desființat, iar după anul 1989 a fost reactivat prin grija arhimandritului Victorin Oanele, starețul Mănăstirii Sihăstria, de care aparține.

În anul 2003, datorită numărului mare de credincioși care veneau la schit, a început construcția unei biserici mari, cu hramul Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon.

