Sf. Epictet și Astion, lumini care ne ajută să-L descoperim pe Dumnezeu: Hram la capela unui vechi cimitir bucureștean

Sf. Epictet și Astion, cei mai vechi martiri cunoscuți pe teritoriul României, au fost cinstiți luni la capela cimitirului bucureștean „Izvorul Nou”. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Părintele Lică Lepădatu, parohul comunității „Sf. Gheorghe” – Grivița din nordul Capitalei.

Din sobor au făcut parte Părintele Viorel Petcu, slujitorul capelei, și doi preoți militari: pr. Gheorghe Neagu și pr. Gabriel Cireșoiu. În ecteniile de la Sf. Liturghie au fost pomeniți toți cei care odihnesc în Cimitirul „Izvorul Nou”.

Lumini care ni-L descoperă pe Dumnezeu

„Astăzi am venit aici chemați de Sfinții Mucenici Epictet și Astion”, a spus Părintele Lică Lepădatu în cuvântul de învățătură. „Astăzi ne-au invitat la Sfântul Altar, pentru a aduce slavă lui Dumnezeu, mulțumire și pentru a lua încă o dată contact cu viața și martiriul lor.”

Preotul a subliniat că Sf. Preot Epictet și ucenicul său, Sf. Astion monahul, nu au plecat într-o călătorie de plăcere, pentru a descoperi lumea, ci au plecat într-o misiune: „În primul rând, să se apropie de Dumnezeu”.

„De când ne naștem, până închidem ochii, fiecare suntem într-o misiune: în familie, în școală, la locul de muncă, între prieteni, toți suntem chemați la această misiune”, a explicat Părintele Lică Lepădatu.

Preotul invitat a adăugat că descoperirea recentă, în 2001, a mormântului și a moaștelor acestor vechi sfinți ne arată că sfințenia este posibilă și astăzi:

„Sfinții Epictet și Astion sunt flăcări, lumini care ne ajută să-L descoperim pe Dumnezeu și să ne descoperim și pe noi”.

Minunea sfinților: reîmbisericirea celor întristați

Părintele Viorel Petcu a spus că cei doi sfinți, cunoscuți și ca tămăduitori și doctori fără de arginți, vindecă sufletele îndoliate și întristate care poposesc la capelă în urma pierderii celor dragi.

„Cele mai mari minuni care s-au întâmplat aici, la Capela Cimitirului Izvorul Nou, la bisericuța ocrotită de ei, sunt ridicările din deznădejde și din depresie și din pierderea sensului în viață”, a subliniat Părintele Viorel Petcu.

Preotul a adăugat că mulți oameni care au venit la capelă pentru a-și înmormânta pe cineva drag au rămas în această comunitate liturgică.

„Au fost cazuri de adevărată îmbisericire a multor oameni”, a spus părintele Viorel Petcu. „Drumul vieții i-a adus să-și recapete credința și adevăratul statut de fii ai Bisericii și fii ai lui Dumnezeu. Toate acestea s-au făcut prin puterea și prin rugăciunile Sfinților Epictet și Astion.”

Despre capelă

Capela Cimitirului „Izvorul Nou” este unica din cimitirele municipale din Capitală în jurul căreia o comunitate liturgică se strânge pentru Sfânta Liturghie în toate duminicile și la toate sărbătorile Bisericii.

Fragmente din moaștele Sfinților Epictet și Astion, dăruite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, au fost introduse în Sfânta Masă la sfințirea din 2010.

Foto credit: Capela „Sf. Epictet și Astion”