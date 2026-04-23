Sf. M. Mc. Gheorghe a fost sărbătorit la Mănăstirea Pantocrator | În imagini

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost sărbătorit joi, 23 aprilie 2026, la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman, unde o delegație din Sfântul Munte Athos a adus Racla cu Cinstitul Său Cap.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu