FOTO: Sfântul Ierarh Luca al Crimeei a fost cinstit la Paraclisul Institutului Parhon (2026)

Numeroși credincioși din București s-au rugat joi, 11 iunie, la Sfânta Liturghie săvârșită la Paraclisul Institutului Parhon, ocrotit de Sfântul Ierarh Luca al Crimeei.
Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Agenția de știriBasilica.ro
Numeroși credincioși din București s-au rugat joi, 11 iunie, la Sfânta Liturghie săvârșită la Paraclisul Institutului Parhon, ocrotit de Sfântul Ierarh Luca al Crimeei.
Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Numeroși credincioși din București s-au rugat joi, 11 iunie, la Sfânta Liturghie săvârșită la Paraclisul Institutului Parhon, ocrotit de Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
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