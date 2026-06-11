FOTO: Sfântul Ierarh Luca al Crimeei a fost cinstit la Paraclisul Institutului Parhon (2026)

Numeroși credincioși din București s-au rugat joi, 11 iunie, la Sfânta Liturghie săvârșită la Paraclisul Institutului Parhon, ocrotit de Sfântul Ierarh Luca al Crimeei.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

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