Sf. Ioan Gură de Aur cinstit la Luton: Ne arată Biserica drept loc al întâlnirii vii cu Dumnezeu, a spus IPS Atanasie

„Prin viața și slujirea sa, Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată că Biserica nu cuprinde doar o rânduială de slujbe, ci un loc al întâlnirii vii cu Dumnezeu, unde cuvântul se face faptă, iar slujirea devine respirația Duhului Sfânt, aducând pacea lui Hristos în inimile oamenilor”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și al Irlandei de Nord, joi, în ziua de pomenire a sfântului.

Părintele arhiepiscop a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia Luton, care a celebrat cu acest prilej 14 ani de misiune în rândul românilor de pe pământ britanic. În cadrul slujbei, tânărul teolog Vasile Mocian a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Luton.

„Sfântul Ioan Gură de Aur a fost, mai mult decât un predicator, un trup transfigurat de Cuvântul lui Dumnezeu, un ierarh care a marcat istoria creștinismului. În el, harul s-a făcut glas și foc, iar cuvântul – rugăciune care luminează și mustrare care tămăduiește”, a spus ierarhul în cuvântul de învățătură.

„El a rostit adevărul nu ca pe o armă, ci ca pe o chemare la lumină, știind că adevărul nu strigă, ci convinge prin frumusețea sa. În fața nedreptății, n-a tăcut din frică, ci a tăcut din iubire, ca să nu stingă inima celui slab; și când a vorbit, a făcut-o nu pentru a judeca, ci pentru a vindeca prin cuvânt.”

Parohiile românești, candele aprinse în diaspora

În a doua parte a predicii, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre rolul parohiei ortodoxe în diaspora, subliniind importanța comunității ca loc de ancorare duhovnicească și identitară.

„În cadrul acestei parohii românești din Luton, fiecare credincios aduce un dar tainic: limba în care se roagă și plânge, tradiția care leagă pământul de cer, icoanele și colindele copilăriei, dorul de părinți, de sat, de rădăcini, și mai ales credința care nu cunoaște hotare”, a spus părintele arhiepiscop.

„Iar atunci când ne adunăm în jurul Sfântului Altar, nu doar săvârșim o Liturghie, ci reînnoim legătura noastră cu Dumnezeu și devenim o familie euharistică, vie și lucrătoare, în care lacrima se preschimbă în rugăciune și dorul se face comuniune.”

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că o parohie românească din Regatul Unit nu este un simplu lăcaș de cult, ci o candelă aprinsă în inima diasporei.

La final, Părintele Paroh Ioan Nazarcu i-a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie și a rememorat momentele importante din viața comunității.

Parohia din Luton, pusă sub ocrotirea Sfântului Ioan Botezătorul și a Sfântului Alban, întâiul mucenic al Britaniei, își desfășoară slujirea în biserica de pe Wenlock Road din Luton, pusă la dispoziție de Biserica Anglicană în regim de concesiune pe o perioadă de 25 de ani.

