Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica este ocrotitorul spiritual pentru doi ierarhi români

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților și Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului îl au drept ocrotitor spiritual pe Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica.

Întrucât ziua obișnuită de pomenire coincide cu Sâmbăta Mare slujba de prăznuire a sfântului este mutată luni, în a doua zi de Paști.

Sf. Ier. Calinic a venit frate la Cernica în 1807 și a fost ales stareț în 1820. Curând după alegerea sfântului ca stareț, în timpul Revoluției de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, mănăstirea a adăpostit și hrănit mulți bucureșteni afectați de evenimente.

Sfântul a construit, în ostrovul Cernicăi, Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” cu cetatea din jur, bolnița, trapeza și biblioteca și a instituit o rânduială de viețuire duhovnicească în lavra de lângă București. A fost Episcop al Râmnicului timp de peste 16 ani și a întemeiat numeroase școli și sfinte lăcașuri. A fost canonizat în anul 1950 de către Biserica Ortodoxă Română.

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților s-a născut în Iași, în data de 18 noiembrie 1957. În luna martie a anului 1980 s-a închinoviat la Mănăstirea Putna, iar în anul 1984 a fost tuns în monahism cu numele de Calinic.

În perioada 1985-1989 a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu. În data de 14 mai 1986, a fost hirotonit diacon în Catedrala mitropolitană din Iași de vrednicul de pomenire patriarh Teoctist, iar de praznicul Adormirii Maicii Domnului a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii Putna.

În 1990 a fost numit de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, stareț al Mănăstirii Râșca. În 1991, la 25 martie, a fost hirotonit arhiereu în Catedrala mitropolitană din Iași, devenind Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, cu titulatura de Botoşăneanul.

Ca urmare a trecerii la cele veşnice a Arhiepiscopului Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, 20 mai 2020, a fost ales pentru a continua misiunea sa PS Calinic Botoşăneanul. Ierarhul a fost întronizat în 26 iulie 2020, devenind astfel noul Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.

Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului

Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului s-a născut în 6 iunie 1944 în localitatea Cracăul – Negru, comuna Crăcăuani, județul Neamț.

Înaltpreasfinţia Sa a studiat la Seminarul Teologic din Mănăstirea Neamţ (1959-1964) şi la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1964-1968), absolvind cu lucrarea de licență: Lupta profeților împotriva formalismului (sub îndrumarea Pr. Prof. dr. Nicolae Neaga).

În 6 septembrie 1964 a fost hirotonit diacon celib, apoi preot, la 8 septembrie 1964. A slujit ca preot în Parohiile Tioltiur şi Inău din Transilvania (1964-1971). A fost tuns în monahism la Mănăstirea Căldăruşani în decembrie 1971, primind numele Calinic.

Aici, a îndeplinit ascultările de muzeograf şi secretar al mănăstirii de metanie (1972-1974), apoi a fost transferat la Mănăstirea Cernica (1974-1977); a fost numit stareţ al Mănăstirii Sinaia (1977-1981), apoi al Mănăstirii Cernica (1981-1985).

În 30 septembrie 1985 a fost ales arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, cu titlul Argeşeanul şi cu reşedinţa la Mănăstirea Curtea de Argeş. În această demnitate a fost hirotonit şi instalat în 17 noiembrie 1985. În 12 februarie 1990 Sfântul Sinod a decis reînfiinţarea Episcopiei Argeşului, cu jurisdicţie peste judeţele Argeş şi Teleorman.

Ca locţiitor de episcop, în 4 aprilie 1990, a fost numit arhiereul vicar Calinic Argatu Argeşeanul, ales episcop eparhiot în 27 septembrie 1990 şi înscăunat în 18 noiembrie 1990.

În anul 2009, prin ridicarea Episcopiei Argeșului și Muscelului la rangul de Arhiepiscopie, a devenit arhiepiscop.

Foto credit: Colaj Basilica.ro