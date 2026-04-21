Sf. Gheorghe ne învață că fidelitatea față de Hristos nu se negociază, a spus PS Visarion la hramul unei parohii din Serbia

„Sfântul Gheorghe ne învață că fidelitatea față de Hristos nu se negociază, ci se trăiește cu demnitate și jertfelnicie, chiar și în fața încercărilor și a suferinței”, a spus Episcopul Visarion al Tulcii luni, la hramul parohiei românești din Uzdin, Serbia.

Episcopul Tulcii a slujit împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, la sărbătoarea patronală a comunității.

Preasfințitul Părinte Visarion a subliniat importanța mărturiei sfinților și responsabilitatea creștinilor de astăzi, îndemnând la o viețuire autentică.

„Suntem chemați să devenim, fiecare la locul său, mărturisitori ai Învierii, purtători de lumină și de pace într-o lume care are atâta nevoie de repere și de sens”.

După Sfânta Liturghie, cei doi ierarhi au mers la școala din localitate, ocrotită de Sfântu Mare Mucenic Gheorghe, unde au săvârșit slujba specifică prăznuirii ocrotitorului spiritual al unității de învățământ.

La final, Preasfințitul Părinte Ieronim i-a mulțumit Episcopului Tulcii pentru vizita frățească și pentru slujire.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix