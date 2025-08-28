Sf. Fanurie a fost cinstit la parohia bucureșteană pe care o ocrotește

Parohia Mihai Bravu din Capitală și-a cinstit miercuri ocrotitorul, în prezența membrilor comunității liturgice și a pelerinilor veniți în mod special la sărbătoarea Sf. Mc. Fanurie.

Marți, în ajun, a fost oficiată slujba Vecerniei unite cu Litia, iar în ziua de hram Sfânta Liturghie.

Miercuri, din sobor au făcut parte: părintele profesor Constantin Pătuleanu, fost paroh; părintele inspector eparhial Bogdan Ma­tei, actualul paroh; părintele Ioan Mărăcineanu; părintele Alin Hotcoleanu; părinții coslujitori Marian Hangu și Ovidiu-Daniel Balahura.

Martir rămas ascuns timp de jumătate de mileniu

„Viața Sfântului Mucenic Fanurie este cunoscută începând din veacul al 8-lea”, a spus părintele profesor Constantin Pătuleanu în cuvântul de învățătură.

„Noi nu cunoaștem multe informații despre acest martir al Mântuitorului Iisus Hristos, așa cum spun martirologiile, și nici nu există vreunul care să îi fi menționat numele. Din această pricină, în secolul al 8-lea, înainte de anul 820, cineva a scris viața Sfântului Mucenic Fanurie, iar acest manuscris a ajuns la Papa Pascal I și apoi a fost publicat în Acta Sanctorum.”

„În acest act, ni se arată că în insula Rodos exista deja o biserică închinată Sfântului Mucenic Fanurie, încă din anul 800. Asta înseamnă că acest sfânt a fost cu mult timp înainte cinstit. Așadar, este îndreptățită afir­mația care spune că acesta a fost contemporan și martir în vremea împăratului Dioclețian”, a explicat părintele profesor.

Astfel, sfântul a rămas în conștiința credincioșilor chiar dacă de la martiriul său trecuseră 500 de ani.

Icoane și slujbe ale sfântului la Parohia Mihai Bravu

Pe tot parcursul sărbătorii, în curtea bisericii a fost așezată spre închinare Icoana-Acatist a Sfântului Mucenic Fanurie, care înfățișează suferințele pe care acesta le-a îndurat pentru Mântuitorul Iisus Hristos.

Părintele paroh Bogdan Matei a amintit că biserica parohială mai este ocrotită de Sfânta Treime și de Sfânta Cuvioasă Parascheva și i-a invitat pe toți cei prezenți să nu plece acasă înainte de a primi unul din cele 650 de pachete cu alimente pregătite pentru ei spre amintirea și pomenirea Sfântului Fanurie.

După Sfânta Liturghie a fost oficiat un Parastas în memoria ctitorilor sfântului lăcaș.

Programul liturgic s-a încheiat în seara de miercuri, cu slujba Paraclisului Sfântului Mucenic Fanurie.

În fiecare seară de luni, începând cu ora 18:00, la Parohia Mihai Bravu din București este oficiat Acatistul Sfântului Mucenic Fanurie. Comunitatea deține și o icoană a sfântului pictată de artista creștină Olga Greceanu.

Foto credit: Ziarul Lumina