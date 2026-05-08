Sf. Ev. Ioan ne îndeamnă să nu rămânem doar la înțelegerea cuvântului, ci la trăirea lui: Hram la Vlădiceni

„Sf. Ev. Ioan ne îndeamnă să nu rămânem doar la înțelegerea cuvântului, ci la trăirea lui și la jertfa dusă până la capăt, la nădejdea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu și pentru cei dragi nouă și pentru toți oamenii pe care Dumnezeu ni-i scoate în cale”, a spus Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, vineri, când Mănăstirea Vlădiceni din Iași și-a cinstit ocrotitorul.

„Învățăm să punem la inima noastră cuvântul Scripturii care spune că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu”, a adăugat ierarhul.

Preasfinția Sa a explicat care trebuie să fie lucrarea creștinului în lume: să se bucure de cei care Îl cunosc pe Dumnezeu sau se întorc la El și să trăiască ziua fără de păcat.

„Eu sunt”: Afirmația lui Dumnezeu de pe Sinai

În Evanghelia Sf. Ap. Ioan „vedem o prelungire a cuvântului de pe Sinai”, a mai spus părintele episcop vicar.

„Moise nu făcuse vreo facultate, dar sufletul lui ardea pentru Domnul, iar înțelepciunea nu a primit-o din carte, ci de la Dumnezeu pe Muntele Sinai: Eu sunt Cel ce sunt.”

„Această mărturie a Eu sunt-ului o pune la inima noastră Sfântul Ioan Evanghelistul, nu doar ca să-L cunoaștem pe Domnul, nu doar ca să credem, ci ca să și trăim cuvântul lui Dumnezeu”, a subliniat Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul.

La final, Arhimandritul Arsenie Butnaru, starețul așezământului monahal, a mulțumit ierarhului pentru slujire, precum și credincioșilor pentru prezență și participare.

Despre mănăstire

Așezământul monahal este unicul din Arhiepiscopia Iașilor care îl are ca ocrotitor pe Apostolul Iubirii. A fost întemeiat prima dată la începutul secolului trecut, dar în comunism a fost închis.

Reactivarea mănăstirii a avut loc în anii 1990, la inițiativa și prin eforturile noului ctitor, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pe vremea când era Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

