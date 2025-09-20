Sf. Eustație, patronul vânătorilor, cinstit la București: La parohia ocrotită de sfânt va cânta Grigore Leșe

La Parohia Iancu Vechi – Mătăsari din Capitală a început programul dedicat hramului de toamnă al comunității, cinstirea Sfinților Mari Mucenici Eustație, împreună cu soția sa, Teopista, și cu cei doi fii, Agapie și Teopist.

„De 185 de ani, biserica noastră păstrează părticele din sfintele lor moaște, aduse de la Baia, prima Cetate de Scaun a Moldovei, de către un credincios din București, Mihai Jitaru, harnic și darnic, așa cum am găsit în documentele vremii”, a explicat Pr. Constantin Stoica, parohul comunității, pentru Ziarul Lumina.

Evenimentele liturgice

Manifestările au început vineri seară, cu Taina Sf. Maslu și Vecernia cu Litia.

Sâmbătă dimineață, după Utrenie, moaștele sfinților au fost purtate în procesiune pe străzile din jurul bisericii, apoi a fost oficiată Sfânta Liturghie.

Evenimente culturale

„Programul de anul acesta continuă după amiază, cu un program al Federațiilor Asociațiilor Vânătorești din România, care îl au ca ocrotitor pe Sf. M. Mc. Eustație. Dânșii au un invitat special, pe Grigore Leșe”, mai transmite părintele paroh.

„În continuare, corurile vocale Vox Coelestis și Canticum, dirijate de Răzvan Rădos, vor prezenta pe treptele bisericii un concert coral foarte apreciat în comunitatea noastră.”

Mottoul manifestărilor de hram din acest an este: „Credință, spiritualitate, cultură și tradiție românească”.

Eveniment dedicat producătorilor români

În premieră, se desfășoară și un târg de produse tradiționale bio și vânătorești, organizat în parteneriat cu Asociația Operatorilor din Agricultură Ecologică BIO ROMÂNIA și Federația Asociațiilor Vânătorești din România.

„Astăzi și mâine, în curtea bisericii, locuitorii din zonă, dar și din alte părți ale Capitalei pot găsi produse tradiționale bio și vânătorești. Am organizat acest târg cu scopul de a conștientiza semenii noștri cu privire la importanța unei alimentații sănătoase și în același timp de a încuraja și susține producătorii români”, a explicat Părintele Paroh Constantin Stoica.

Târgul continuă în curtea bisericii până duminică, inclusiv.

Sfântul Eustatie este ocrotitorul vânătorilor. Parohia Iancu Vechi – Mătăsari are ca hram principal Adormirea Maicii Domnului.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru