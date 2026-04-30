Formare și implicare comunitară: Preoții din Chișinău au învățat cum să sprijine familiile din parohii

Preoți din Arhiepiscopia Chișinăului și din Episcopia Basarabiei de Sud au participat la o sesiune de formare menită să le dezvolte capacitatea de a răspunde nevoilor comunități.

Cursul a fost susținut de părintele Ilarion Mâță, consilier eparhial la sectorul social al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a vorbit despre „Copilul, darul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familie și pentru lume”.

Părintele a evidențiat importanța copilului în viața familiei și a comunității, oferind totodată instrumente concrete pentru sprijinirea dezvoltării armonioase a acestuia în contextul actual.

Programul a inclus sesiuni practice menite să dezvolte capacitatea preoților de a răspunde nevoilor comunității. Participanții au lucrat la identificarea resurselor locale, analiza nevoilor sociale și elaborarea unor proiecte comunitare concrete. Realizarea acestor proiecte a constituit etapa finală a cursului, oferind un instrument practic pentru implicarea activă în viața comunității.

Evenimentul a făcut parte din proiectul „Comunitate și Comuniune”, implementat de Misiunea Socială Diaconia în parteneriat cu Catholic Relief Services.

Totodată, părintele Ilarion Mâță a susținut duminică o conferință dedicată rolului familiei creștine în societatea actuală. Manifestarea s-a desfășurat în localitatea Stăuceni din apropierea Chișinăului.

