Senatul a aprobat instituirea lui 2027 ca „Anul Independenței României”

Senatul a adoptat miercuri propunerea legislativă prin care se stabilește ca 2027 să fie „Anul Independenței României”, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la proclamarea Independenței de Stat.

Propunere legislativă a fost trimisă spre dezbatere și aprobare către Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

Potrivit formei aprobate de Senat, Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvemul, celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi instituţiile publice aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot organiza sau sprijini logistic şi material manifestări culturale, artistice, educaţionale ori comemorative dedicate marcării Anului Independenței României.

Legea menționează că Ministerul Culturii asigură, prin structurile existente, coordonarea infomării publice la nivel naţional privind Anul Independenței României prin publicarea pe pagina proprie de intemet a unui calendar orientativ al manifestărilor şi a unei identităţi vizuale de comunicare, în temen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Independența României

România și-a proclamat independența de stat față de Imperiul Otoman la 9 mai 1877, act citit de Mihail Kogălniceanu în Parlament, în contextul participării la Războiul Ruso-Turc (1877-1878).

Independența României a fost recunoscută pe plan european prin prevederile Tratatului de la Berlin (1878), care au oferit Statului Român drepturi depline pe plan internațional și, implicit, au facilitat modernizarea României.

Sursă foto: descoperă.ro