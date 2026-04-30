Directorul ICR Istanbul: Patriarhul Ecumenic încurajează promovarea valorilor culturale românești

Directorul Institutul Cultural Român (ICR) Istanbul, Dragoș Tiberiu Niță, s-a întâlnit miercuri cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I.

Dragoș Tiberiu Niță a transmis, printr-o postare pe pagina sa personală de Facebook, că Sanctitatea Sa l-a încurajat să continue „promovarea valorilor culturale și spirituale românești, în context internațional”.

Directorul ICR Istanbul a mai transmis că vizita a reprezentat „un moment de mare înălțare sufletească, dar și un prilej excepțional de a avea în față și de a dialoga cu un lider spiritual de talie mondială”.

Institutul Cultural Român (ICR) „Dimitrie Cantemir” din Istanbul este principala instituție care promovează cultura și civilizația română în Turcia.

