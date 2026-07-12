Sf. Cuv. Paisie Aghioritul, 32 de ani de la trecerea la Domnul: Un far al Ortodoxiei contemporane

Duminică se împlinesc 32 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Ortodoxiei contemporane, cunoscut pentru viața sa ascetică, discernământul duhovnicesc și dragostea jertfelnică față de oameni.

Sfântul Paisie s-a născut la 25 iulie 1924, în Farasa Capadociei, primind la Botez numele Arsenie, după Sfântul Arsenie Capadocianul, care a și prorocit părinților că pruncul va deveni monah. După schimbul de populație dintre Grecia și Turcia, familia sa s-a stabilit în Grecia, unde viitorul sfânt și-a petrecut copilăria și tinerețea.

În timpul războiului civil din Grecia a îndeplinit serviciul militar ca transmisionist (motive pentru care ulterior a devenit ocrotitorul militarilor transmisioniști greci), iar în 1953 a intrat în obștea Mănăstirii Esfigmenu din Sfântul Munte Athos.

Pustnic în Athos și Sinai

După tunderea în monahism la Mănăstirea Filoteu, a primit numele Paisie și a dus o viață de nevoință în Athos, la Sinai și în alte locuri de sihăstrie, fiind căutat de mii de credincioși pentru sfat și întărire sufletească.

Deși a căutat neîncetat liniștea și anonimatul, Dumnezeu i-a dăruit harul înainte-vederii, al discernământului și al mângâierii celor aflați în suferință. Numeroasele sale cuvinte de folos, consemnate de ucenici, continuă să inspire milioane de credincioși din întreaga lume, îndemnând la pocăință, rugăciune, smerenie și încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.

Înmormântat la mănăstirea pe care a întemeiat-o

În ultimii ani ai vieții, Sfântul Paisie a purtat cu răbdare suferința provocată de boală. După o intervenție chirurgicală și luni de mari încercări, a trecut la Domnul în ziua de 12 iulie 1994, la Mănăstirea „Sfântul Ioan Teologul” din Suroti, lângă Tesalonic, unde a fost și înmormântat, potrivit dorinței sale. Mormântul său a devenit unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Grecia.

A fost trecut în rândul sfinților la 13 ianuarie 2015, cu ziua de pomenire în 12 iulie. Evlavia față de Sfântul Paisie s-a răspândit rapid în întreaga lume ortodoxă, inclusiv în România, unde numeroase biserici îi poartă hramul, iar scrierile sale se bucură de o largă răspândire în rândul credincioșilor.

Prin viața sa de rugăciune, smerenie și iubire față de aproapele, Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul rămâne una dintre cele mai luminoase personalități ale Ortodoxiei contemporane, un model de sfințenie care continuă să călăuzească și să întărească generații de creștini.

Sursa foto: Ziarul Lumina