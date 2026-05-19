Studenții din Cluj vor reprezenta România în premieră cu două vehicule solare la o competiție internațională în Belgia

Echipa Solis UCTN a studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca va reprezenta România, în premieră, cu două mașini solare la competiția internațională „iLumen European Solar Challenge” din Belgia.

Manifestarea este una dintre cele mai importante întreceri dedicate mobilității bazate pe energie solară. Competiția va reuni în perioada 19-20 septembrie aproximativ 30 de echipe universitare din Europa și din afara continentului, toate având ca obiectiv dezvoltarea celui mai performant vehicul electric alimentat cu energie solară.

Prezentarea oficială a celor două vehicule a avut loc luni, în cadrul evenimentului anual de tip Car Rebuild organizat de echipa Solis UTCN.

„Astăzi este cel mai important eveniment din an pentru noi, evenimentul de Car Rebuild, în care dezvăluim vehiculele cu care vom participa la următoarea competiție”, a declarat pentru Agerpres Cătălin Bozsodi, student și coordonator în cadrul Departamentului de Comunicare al echipei Solis UTCN.

Două vehicule diferite

Pentru ediția din anul acesta, echipa din Cluj va participa cu două prototipuri dezvoltate integral de studenți și construite pentru scopuri diferite. Membrii echipei au explicat diferențele dintre cele două concepte.

„Hyperion Origin este vehiculul de curse, construit pentru a obține cel mai bun timp și pentru a domina circuitul. Cruiser-ul este un vehicul mai apropiat de utilizarea de zi cu zi, cu două locuri și spații de stocare, prin care vrem să transferăm tehnologiile dezvoltate pentru competiție către un concept mai accesibil oamenilor”, au transmis reprezentanții Solis UTCN.

Unul dintre cele două vehicule, Hyperion Origin, are deja experiență competițională internațională, după participarea la Bridgestone World Solar Challenge din Australia.

3.000 de km parcurși doar cu energie solară

Potrivit echipei, vehiculul este echipat cu șase metri pătrați de panouri solare și o baterie de 3 kWh, având o autonomie de până la 300 de kilometri și o viteză maximă testată de 120 km/h.

În 2025, Hyperion Origin a parcurs aproximativ 3.000 de kilometri pe continentul australian, de la nord la sud, în doar șase zile, folosind exclusiv energia produsă de panourile solare.

Participarea la competiția din Belgia marchează prima prezență din istoria echipei Solis UTCN la o competiție internațională cu două vehicule dezvoltate simultan și reprezintă una dintre cele mai ample inițiative studențești românești din domeniul mobilității sustenabile.

