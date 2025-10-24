Sfântul Constantin Sârbu a fost cinstit în localitatea sa natală din județul Galați

Arhiepiscopia Dunării de Jos a organizat, în zilele de miercuri și joi, evenimente dedicate cinstirii Sfântului Constantin Sârbu în localitatea sa natală, Cavadinești, din județul Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit slujba Acatistului Sfântului Constantin Sârbu la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din localitate.

În fața icoanei Sfântului Constantin Sârbu, ierarhul, împreună cu preoții din Protopopiatul Târgu Bujor și credincioși, au adus rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra poporului dreptcredincios prin sfinții Săi.

Înaltpreasfinția Sa a evocat momente din viața și slujirea pământească a Sfântului Constantin Sârbu, marcată de numeroase încercări și suferințe, dar și de o credință statornică, luminată de dragostea față de Dumnezeu și aproapele.

După slujbă, au fost sfințite icoane cu chipul sfântului și purtate în procesiune până la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, lăcașul în care, în urmă cu 120 de ani, Sfântul Constantin Sârbu a primit Taina Sfântului Botez.

Un model de slujire

Manifestările dedicate sfântului au continuat joi la Galați. Arhiepiscopul Dunării de Jos a oficiat Sfânta Liturghie la Seminarul Teologic „Sfântul Andrei”, școala teologică în care tânărul Constantin Sârbu a studiat începând cu anul 1919.

Ierarhul s-a adresat elevilor și profesorilor, subliniind modelul de jertfelnicie și slujire al sfântului și chemându-i pe tineri să-și trăiască credința cu responsabilitate, curaj și nădejde.

Sfântul Constantin Sârbu a fost canonizat în contextul Anului comemorativ al mărturisitorilor și al marilor duhovnici din secolul al XX-lea.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos