Parohia Sf. Bonifatie din Italia a fost gazdă pentru un grup de copii din Sintești, Ilfov

Parohia românească „Sf. Bonifatie” din San Bonifacio, Italia, a fost gazdă pentru un grup de 13 copii din localitatea Sintești, județul Ilfov.

Vizita s-a desfășurat între 25 și 29 octombrie în cadrul proiectului „Cu cântec și culoare, din Sintești spre San Bonifacio” inițiat de către Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Sintești, împreună cu Asociația „Sfântul Ioan Maximovici”.

Printre activitățile de care s-a bucurat oaspeții se numără: pelerinaje la Verona și Veneția, participarea copiilor din ambele parohii la un atelier de micro-mozaic, susținerea de momente muzicale la slujbele din perioada proiectului și participarea la o cateheză despre cele 10 Porunci.

„Prin acest proiect, sperăm că toți copiii au legat noi prietenii, au avut parte de o experiență educativă, artistică și culturală completă dar și de o mai mare apropiere de cele sfinte”, a scris părintele Daniel Stîngă, preotul paroh din San Bonifacio.

Colaborarea dintre parohia din San Bonifacio și cea din Sintești nu este prima de acest fel, în trecut, desfășurând un alt proiect artistic și duhovnicesc intitulat „Să cunoaștem sfinți din România și din Italia”.

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Sintești este coordonată de preotul Daniel Gangă, care alături de doamna preoteasă Mihaela, desfășoară numeroase activități cu tinerii din comunitate.

Localitatea Sintești este situată la 10 kilometri de Capitală, în partea de sud a orașului, iar jumătate dintre locuitori sunt de etnie romă.

Foto credit: Parohia „Sfântul Bonifatie”