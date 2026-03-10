Serviciile publice guvernamentale, integrate digital: Proiectul se află în faza finală de implementare

Peste o mie de echipamente şi patru centre regionale de date au fost implementate în Cloudul Privat Guvernamental, care va înlocui sistemele IT fragmentate ale statului român cu platforme integrate şi sigure, informează Agerpres.

Procesul de implementare a presupus realizarea a patru infrastructuri interne distribuite în centre de date la București, Timiș, Brașov și Sibiu.

Sistemul cuprinde 570 de echipamente de tip server pentru procesare, stocare, backup și funcții mission critical, 91 de sisteme de stocare de tip block, file și object, precum și peste 340 de echipamente de interconectare.

„Pentru administrație, Cloud-ul Privat Guvernamental va optimiza costurile prin eliminarea sistemelor IT fragmentate și va oferi un cadru securizat și scalabil pentru dezvoltarea și operarea serviciilor digitale la nivel național”, precizează dezvoltatorii proiectului.

Până în luna iunie a acestui an, minimum 30 de aplicații și sisteme IT&C, prin intermediul cărora sunt furnizate servicii digitale guvernamentale, vor fi migrate în cloud, lucru ce va permite instituțiilor să facă schimb de date mai eficient, astfel încât cetățenii să poată accesa documente și servicii online mai simplu, mai rapid și în condiții de siguranță.

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