Serbare Putna – 150: Studenții vor dona o candelă de argint pentru mormântul Sf. Domnitor Ștefan cel Mare

Studenții români din țară și diaspora vor aniversa la Mănăstirea Putna 150 de ani de la Serbarea Românilor de Pretutindeni organizată acolo de studentul Mihai Eminescu și generația lui. În 15 august, tinerii vor depune o candelă de argint pe mormântul Sfântului Domnitor Ștefan cel Mare, ca simbol al continuității idealului unității și identității naționale.

Gestul lor îl va reedita pe cel al studenților de acum 150 de ani, între care s-au numărat Mihai Eminescu, Ioan Slavici, A.D. Xenopol, Nicolae Teclu, Ciprian Porumbescu. Aceștia au donat o urnă de argint de șapte kilograme care astăzi se păstrează în muzeul mănăstirii.

În 1870, înainte ca studenții români să depună urna pe mormântul sfântului domnitor la serbarea din 1871, Eminescu scria:

„Serbarea trebuie să devină purtătoarea unei idei. Ideea unității morale a națiunii noastre e ceea ce ne-a însuflețit ca să luăm inițiativa unei serbări în care inima va fi una a priori; în care însă cugetele se vor unifica. (…) Să facem ca o cugetare, una singură să treacă prin toate faptele, să pătrundă toată viața noastră națională. (…) În trecut ni s-a impus o istorie; în viitor, să ne-o facem noi.”

Tinerii din Comitetul de inițiativă al Serbării de la Putna din acest an au transmis:

„Ca semn al continuității cu generația anului 1871 și al prețuirii pentru modelul pe care Sfântul Ștefan cel Mare îl reprezintă pentru români, darul studenților de azi pentru mormântul voievodului ne dorim să fie o candelă de argint în forma urnei dăruită în 1871”.

Mesajul care va fi inscripționat pe candelă îl va reproduce fidel pe cel de pe urna comemorativă donată de Eminescu și colegii lui de generație – diferă doar anul de pe inscripție și numele evenimentului:

EROULUI, ÎNVINGĂTORULUI,

APĂRĂTORULUI EXISTENȚEI ROMÂNE,

SCUTULUI CREȘTINĂTĂȚII,

MARELUI ROMÂN,

SFÂNTULUI VOIEVOD ȘTEFAN CEL MARE.

JUNIMEA ROMÂNĂ ACADEMICĂ

MMXXI

SERBAREA DE LA PUTNA – 150.

CONTINUITATEA UNUI IDEAL

Candela va avea înălțimea de 40 cm și va fi lucrată în argint de către artistul Bogdan Popa, sculptor bijutier.

Tinerii din Comitetul de inițiativă a serbării din acest an fac apel la studenții români din țară și din străinătate să contribuie financiar la realizarea acestui dar simbolic.

Pentru a sprijini colecta, misiunea St Paraskeva Orthodox Charity a Mitropoliei Americii a deschis o strângere de fonduri pe Facebook. Donatorii vor fi înscriși pe lista de donații care va însoți candela în momentul dăruirii ei și pe site-ul serbării.

Seria de manifestări „Serbarea de la Putna – 150. Continuitatea unui ideal” din acest an este pusă sub autoritatea Academiei Române și a Patriarhiei Române. Studenții care doresc să participe la Serbarea de la Putna din acest an (15-16 august) sunt rugați să se înscrie prin formularului online, disponibil la această adresă.

