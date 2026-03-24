Senatul României a adoptat proiectul de lege care recunoaște gărzile medicale ca vechime în muncă

Senatul României a adoptat luni un proiect de lege care prevede că activitatea de gardă desfășurată de personalul medical în unitățile sanitare publice va fi luată în calcul la stabilirea vechimii în muncă și în specialitate, informează Agerpres.

Propunerea legislativă completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și Codul muncii, în vederea reglementării explicite a modului de calcul al vechimii în muncă pentru personalul medical care efectuează gărzi de cel puțin 24 de ore.

Astfel, se introduce o normă clară prin care fiecare zi calendaristică acoperită integral de activitatea de gardă este considerată zi distinctă de vechime.

De asemenea, orele de gardă suplimentare efectuate în baza unui contract individual de muncă distinct sau a unui act adițional vor fi luate în calcul la stabilirea vechimii, în condițiile prevăzute de legislația muncii aplicabilă muncii suplimentare.

Textul legislativ precizează că modul de evidență, organizare și efectuare a activității de gardă, precum și regulile de valorificare a acesteia vor fi stabilite potrivit reglementărilor legale speciale în vigoare și nu vor aduce modificări regimului general al timpului de muncă sau al perioadelor de odihnă.

Senatorul Cătălin Silegeanu, unul dintre inițiatorii proiectului, a explicat că „inițiativa pornește dintr-o revendicare profesională întrucât vechimea se raportează la zile lucrate fără să se considere volumul real de ore, ceea ce duce la o subevaluare a activității desfășurate în gărzi”.

Senatul României este for consultativ în această decizie, iar Camera Deputaților va urma să dea votul final pentru ca proiectul de lege să fie implementat.

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