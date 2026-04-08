Senatul a adoptat legea prin care 18 iulie devine Ziua Rezistenței Anticomuniste din România

Senatul României a votat marți în favoarea adoptării legii care instituie 18 iulie drept Ziua Națională a Rezistenței Anticomuniste din România, informează Agerpres.

Potrivit inițiatorilor, scopul legii este reprezentat de promovarea eroilor rezistenței anticomuniste din țara noastră.

„Cu prilejul Zilei Naționale a Rezistenței Anticomuniste din România, autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice de cultură din țară și străinătate, precum și organizațiile aparținând minorităților naționale pot organiza activități culturale, sociale, educative și artistice prin care să fie promovate istoria comunismului din România și eroii rezistenței anticomuniste române”.

„Autoritățile administrației publice centrale și locale, serviciile publice deconcentrate cu atribuții în domeniile culturii, turismului și educației, precum și instituțiile de învățământ superior pot acorda sprijin material, financiar și logistic pentru organizarea de evenimente culturale și educative dedicate Zilei Naționale a Rezistenței Anticomuniste din România, în limita resurselor financiare și logistice disponibile”, precizează proiectul legislativ.

Importanța memoriei

Una dintre motivațiile inițiatorilor este aceea că istoria celor care s-au opus comunismului în țara noastră nu este suficient de cunoscută.

„Considerăm deosebit de importantă păstrarea vie a memoriei rezistenței anticomuniste din România, care s-a manifestat încă din primele zile ale instalării regimului criminal comunist. (…) La 18 iulie 1959 a avut loc, la Jilava, executarea a 16 membri din gruparea de rezistență condusă de Toma Arnăuțoiu, după o judecată rapidă, prin procese-mascaradă”.

„Rămâne, așadar, emblematică ziua de 18 iulie pentru istoria comunismului din România, pentru modul în care regimul criminal comunist a înțeles să anihileze, prin condamnare la moarte, orice cetățean român care se împotrivea regimului totalitar”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

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Foto credit:Basilica.ro / Mircea Florescu

