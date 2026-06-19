Seminarul București împlinește 190 ani: Cărți rare din vechea sa bibliotecă, expuse la Academie

La Biblioteca Academiei Române a fost vernisată joi expoziția „Habent sua fata libelli. Cărți rare din vechea bibliotecă a Seminarului Central din București păstrate în colecțiile Bibliotecii Academiei Române și ale Bibliotecii Sfântului Sinod”.

Au participat Arhim. Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, Mihai Constantin Țiglea, directorul general adjunct al Bibliotecii Academiei Române, și Carmen Albu de la Cabinetul de Manuscrise, Carte rară al Bibliotecii Academiei Române, care este și curatorul expoziției.

„Vă invit să priviți cu atenție aceste lucrări care fac mândria celor două biblioteci și să cugetăm asupra expresiei latine din titlu: Cărțile își au destinul lor”, a spus Mihai Constantin Țiglea în deschidere.

190 de ani de la înființarea Seminarului din București

Expoziția aduce în atenția publicului fotografii și cărți rare din patrimoniul Seminarului Central, de la a cărui înființare se împlinesc 190 de ani, precum și lucrări importante păstrate la Biblioteca Academiei Române, provenind din tipografiile Europei Apusene din secolele XVI-XVIII și având o deosebită însemnătate istorică.

„În vitrine veți putea vedea câteva repere din istoria Seminarului Central, respectiv imagini de la Cabinetul de Fotografie și Stampe cu ierarhii care au fost fie profesori, fie ctitorii acestui Seminar, dar și imagini cu elevii și generațiile de profesori care au călăuzit activitatea didactică, teologică de nivel liceal”, a explicat Arhim. Policarp Chițulescu.

Părintele arhimandrit a vorbit despre istoria seminarului bucureștean, a precizat că este expusă și lista primei generații de absolvenți și a evidențiat unul dintre exponate.

„În vitrine veți putea întâlni două volume din aceeași lucrare, partea I și partea a II-a, dar care se păstrează unul la Biblioteca Academiei, unul la Biblioteca Sfântului Sinod, dar amândouă provenind de la Seminarul Central și anume: Viețile Sfinților tipărite în 1689 cu semnătura Mitropolitului Teodosie al Țării Românești”, a spus directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

Carte veche de peste cinci secole

Carmen Albu a amintit că cea mai veche carte din expoziție este tipărită la Veneția, în 1515.

„Lucrările sunt în general în limba latină și greacă, provenind din vechi centre tipografice cu oficine cunoscute ale Europei, existente încă de la apariția tiparului cu litere mobile”, a explicat ea.

„Cea mai veche tipăritură din expoziție, provenind de la Seminarul Central, dar existentă azi la Academie, este un volum din officina lui Aldus Manutius, Veneția, 1515, edițiile ulterioare fiind îngrijite de moștenitorii săi și de Andrea Torresano. Lucrarea a fost concepută ca un ghid practic și accesibil pentru învățarea gramaticii grecești.”

Expoziția este deschisă în Sala „Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Române până în data de 30 iunie 2026. Poate fi vizitată de luni până vineri, între orele 09:00 și 14:00.

Foto credit: Facebook / Biblioteca Sfântului Sinod