Seminar internațional la Mănăstirea Neamț: Teologi și filosofi au analizat moștenirea Sf. Grigorie Palama

Teologi și filosofi din mai multe țări au analizat moștenirea Sf. Grigorie Palama în cadrul Seminarului Internațional „Meta-morphe: Deification as Anthropological Paradigm in Palamas” (Meta-morf: Îndumnezeirea ca paradigmă antropologică la Palama), desfășurat joi la Mănăstirea Neamț.

La deschiderea evenimentului a participat Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Preasfinția Sa a subliniat actualitatea învățăturii Sfântului Grigorie Palama și importanța acesteia pentru viața duhovnicească a creștinilor.

„Ne bucurăm să vedem adunați laolaltă oameni ai Bisericii și ai școlii, uniți de aceeași dorință de a pătrunde mai adânc în tainele trăirii creștine”, a spus ierarhul.

Episcopul vicar a explicat că că tema seminarului depășește cadrul unei simple cercetări: “Nu este doar una de ordin academic sau istoric, ci atinge însăși inima credinței noastre”.

„Sfântul Grigorie Palama ne-a lăsat o moștenire neprețuită: el a demonstrat lumii întregi că teologia nu este doar o filosofie a minții, ci este o experiență vie, o unire reală a omului cu Dumnezeu prin rugăciune curată și prin harul Său divin”.

Școala isihastă de la Neamț

Ierarhul a arătat că învățătura palamită a rodit în mod deosebit în spațiul românesc prin activitatea Sfântului Paisie Velicicovski și prin tradiția duhovnicească a Mănăstirii Neamț.

„Această lumină a isihasmului nu a rămas izolată în trecut, ci a rodit minunat pe pământul românesc”, a spus ierarhul.

Sfântul Paisie a contribuit la revigorarea tradiției palamite, transformând Mănăstirea Neamț într-un important centru de spiritualitate și cultură.

„Sfântul Paisie Velicicovski a arătat că adâncirea în Rugăciunea Inimii și traducerea textelor sfinte pot înnoi și schimba din temelii viața unei comunități”.

Lucrările seminarului

Seminarul a reunit cadre universitare, teologi și cercetători din România și din străinătate, implicați în studierea moștenirii teologice a Sfântului Grigorie Palama.

Lucrările includ conferințe și dezbateri dedicate antropologiei palamite, participării omului la harul dumnezeiesc și provocărilor lumii contemporane.

Manifestarea a fost organizată de Institute for the Study of Values and Spirituality și Palamas Seminar, în colaborare cu Universitatea din București și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului